Телеком

17:54 02.06.2021

Безопасность вышек "Vodafone Украина" в Киеве, Харькове и Львове будет обеспечивать департамент охраны Нацполиции

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Безопасность вышек "Vodafone Украина" в Киеве, Харькове и Львове будет обеспечивать департамент охраны Нацполиции

Мобильный оператор компания "Vodafone Украина" и департамент полиции охраны Национальной полиции Украины подписали меморандум о сотрудничестве.

Как отмечается в сообщении оператора, распространенном в среду, в рамках сотрудничества департамент полиции охраны, который стал победителем тендера, будет охранять базовые станции сети "Vodafone Украина".

Соответствующие соглашения заключили региональные представительства компаний в Киеве, Харькове и Львове.

"Значение бесперебойной связи возросло в условиях карантина. Телеком-технологии и сервисы сегодня являются базовыми для любой сферы деятельности. Работа и учеба, административные услуги, общение – большинство сфер жизни перешло в онлайн. В таких условиях важно поддерживать инфраструктуру связи в работающем состоянии, обеспечить надежную системную охрану оборудования сети. От этого зависит работа, учеба, здоровье и иногда даже жизни людей", - подчеркивается в сообщении.

Меморандум подписали CEO "Vodafone Украина" Ольга Устинова и начальник департамента полиции охраны Сергей Парфенюк.

Теги: #вышки #охрана #нацполиция #vodafone
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