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14:49 02.06.2021

Рада в первом чтении приняла налоговый законопроект "Дия City"

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Рада в первом чтении приняла налоговый законопроект "Дия City"

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5376 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине", который регулирует налоговые условия специального правового режима "Дия City".

За соответствующий документ проголосовал 281 народный депутат.

Законопроект внедряет специальный режим налогообложения компаний-резидентов "Дия City" и доходов их работников, в том числе гиг-специалистов. Документ, в частности, предоставляет компаниям-резидентам "Дия Сity" возможность выбирать между уплатой налога на прибыль (18%) и налогом на выведенный капитал (ПНВК) по ставке 9%.

Законопроект освобождает от налогообложения доходов физических лиц в виде дивидендов, начисленных компанией-резидентом при условии их выплаты не чаще, чем раз в два года. Кроме этого, нулевая ставка налога будет действовать на доход от реализации физическим лицом доли в компании-резиденте "Дия City" при условии, если она владела ею более одного года.

Проект закона также вводит налоговую скидку для физлиц в случае приобретения доли в компании-стартапе, которая является резидентом "Дия City". Размер скидки будет зависеть от суммы сделки.

Ожидается, что введение указанных норм позволит IТ-компаниям активнее привлекать инвестиции для масштабирования и развития. У них также появится дополнительный стимул реинвестировать в развитие бизнеса.

Проект закона также устанавливает специальные ставки налогов для работников IТ-компаний. Так, предлагается ввести налог с доходов физических лиц в размере 5% (облагается зарплата работников по трудовым договорам, вознаграждение гиг-работников по гиг-контрактам, авторское вознаграждение за создание служебного произведения и переход прав на служебные произведения), ЕСВ - 22% от минимальной зарплаты и 1,5% военный сбор.

Теги: #законопроект #дия_city
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