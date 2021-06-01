Телеком

11:08 01.06.2021

Кирилл Тимошенко предвидит деолигархизацию телевизионных новостных служб

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Кирилл Тимошенко предвидит деолигархизацию телевизионных новостных служб

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко считает возможной деолигархизацию новостных служб украинских телеканалов.

"Мне кажется, что деолигархизация новостных служб телеканалов когда-нибудь все-таки произойжет в Украине. Конечно, крупный бизнес имеет право владеть каналами, но большинство из них (или почти все) решили, что должны влиять на политику. Вот это должно закончиться", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Отметив, что "у президента нет своего телеканала, потому что он – не президент-олигарх", Тимошенко заявил, что "президент не договаривается с олигархами по телеканалам или с их менеджерами. Нам это не нужно".

"Сами наши шаги показывают, что мы делаем правильные решения. Люди это видят и умеют отделять правду от фэйков. В этом и есть наша задача как государства - отделять информацию от дезинформации", - сказал он.

При этом, говоря об Общественном телевидении, Тимошенко сказал: "Есть примеры, когда общественный вещатель является не нейтральным, а озвучивающим позицию других политических сил".

"Мне кажется это очень странным. Мне известны многие примеры в других странах, когда правительство назначает главу набсовета общественного телевидения либо сам набсовет, либо квоту, потому что они понимают: госбюджет выделяет на это немалые деньги и министерства часто недовольны их расходованием. А у нас в набсовете большинство – это общественные организации и представительство Верховной Рады в меньшинстве", - сказал он.

"Что касается Национальной общественной телерадиокомпании Украины, то можно много рассказывать о том, что рейтинга нет, а доверие есть. Но мы не первый день живем. Не существует доверия без рейтингов", - заявил Тимошенко.

Теги: #телеканалы #тимошенко #деолигархизация
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