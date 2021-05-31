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16:08 31.05.2021

Группа хакеров, похищавших пароли пользователей интернет-банкинга и соцсетей, предстанет перед судом

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Группа хакеров, похищавших пароли пользователей интернет-банкинга и соцсетей, предстанет перед судом

Харьковские правоохранители закончили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении группы, которая при помощи вирусного программного обеспечения похищала логины и пароли к системам интернет-банкинга, соцсетей, электронных ящиков.

"База фигурантов насчитывала более 100 миллионов дискредитированных учетных записей пользователей со всего мира", - сообщает Департамент киберполиции Нацполиции.

Работники управления противодействия киберпреступности совместно со следственным управлением ГУ Нацполиции в Харьковской области разоблачили и пресекли деятельность группы в октябре прошлого года.

По информации правоохранителем, организовал группу 27-летний харьковчанин. Он привлек в нее четырех сверстников. Хакеры использовали вредоносное программное обеспечение для получения хранившихся в персональных компьютерах логинов и паролей к онлайн-сервисам (системам интернет-банкинга, аккаунтам соцсетей, электронных ящиков и т.п).

Фигуранты формировали базы похищенных данных и продавали их другим хакерам, которые в свою очередь выводили деньги из электронных кошельков, игровых аккаунтов и банкинга с упрощенным входом.

Членам группы объявлено о подозрении по ч. 1, ч. 2 ст. 255 (создание преступной организации, руководство такой организацией, а также участие в ней), ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, совершенное членами преступной организации) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #суд #хакеры
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