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13:33 31.05.2021

"Vodafone Украина" и ОО "Аэроразведка" установят систему видеонаблюдения в Чернобыльском заповеднике

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"Vodafone Украина" и ОО "Аэроразведка" установят систему видеонаблюдения в Чернобыльском заповеднике

Мобильный оператор "Vodafone Украина", общественная организация "Аэроразведка" и Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник подписали меморандум о сотрудничестве.

Как сообщается на сайте мобильного оператора в понедельник, цель инициативы заключается в развертывании системы ситуационной осведомленности в пределах территории заповедника.

Первым этапом сотрудничества между партнерами станет развертывание пилотного проекта "Радагаст", который обеспечит бесперебойное видеонаблюдение за акваторией реки Припять и прибрежными зонами. Надзор будет осуществляться с углом обзора до 300º, возможностью оптического приближения до х42 и с применением искусственного интеллекта.

Целью проекта "Радагаст" является проверка эффективности технических решений, тестирование оборудования на совместимость и соответствие техническим требованиям.

"Результаты, полученные в процессе его реализации, помогут выбрать оптимальные варианты масштабирования проекта и создания многофункциональной разветвленной системы наблюдения", - отмечается в сообщении.

Система наблюдения будет охватывать акватории рек, побережья, большие участки суши. Это позволит компетентным службам оперативно реагировать на возникновение лесных пожаров, действия и передвижения правонарушителей. А ученые, работающие в Заповеднике, получат новые инструменты и возможности для изучения явлений растительного и животного мира.

Наблюдение за территорией Чернобыльского заповедника будет осуществляться с помощью современных средств наблюдения – видеокамер, тепловизоров, акустических и сейсмических датчиков. Бесперебойная передача данных будет реализована на базе 4G сети "Vodafone Украина".

Как сообщалось, высокоскоростной мобильный интернет от "Vodafone Украина" появился в Чернобыльской зоне отчуждения в 2016 году после запуска базовой станцию 3G-сети в Припяти. Развертывание 4G-сети оператора было начато на территории Чернобыльской зоны отчуждения в ноябре 2018 года.

Теги: #аэроразведка #vodafone
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