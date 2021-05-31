"Киевстар" в мае подключил 4G еще в 329 населенных пунктах

Мобильный оператор "Киевстар" в мае подключил к 4G еще 329 населенных пунктов, где проживает 124 тыс. человек.

Как сообщила пресс-служба компании в понедельник, в частности, 4G-связь появилась в населенных пунктах Винницкой области (Михайловка, Морозовка, Павловка, Россоша, Садковцы, Снитков), Донецкой (Владимировка, Криворожье, Торецкое), Киевской (Богданы, Вахивка, Денихивка, Дерновка, Дмитренки, Кулажинцы, Мирча, Халепье), Луганской (Воеводское, Городище, Даниловка, Демино-Александровка, Демьяновка, Красная Таловка, Станиця Луганская, Талово), Сумской (Воздвиженское, Деркачевка, Добрянское, Должик).

Оператор отмечает, что для этого активировал технологию LTE900 на 149 базовых станциях.

Всего к настоящему времени, по данным компании, "Киевстар" установил в Украине более 15 тыс. базовых станций, на которых активирована технология LTE (4G). В результате более 87,8% населения Украины может пользоваться доступом к услугам 4G в сети оператора.

"Компания продолжает строительство мобильных сетей нового поколения, чтобы до 2022 года доступ к 4G был у 90% населения", - добавили в "Киевстар".