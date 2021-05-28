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16:09 28.05.2021

Минцифры открывает финотчетность в форме открытых данных

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Минцифры открывает финотчетность в форме открытых данных

Министерство цифровой трансформации Украины и Государственная налоговая служба обнародовали финансовую отчетность компаний в форме открытых данных, она доступна на Едином государственном портале открытых данных.

"Длительное время бизнес в Украине не имел легального доступа к финотчетности, поэтому анализ бизнес-партнеров проводился на основе непроверенной информации, а теневой рынок данных только рос. В результате предприниматели не могли принимать взвешенных решений о сотрудничестве с партнерами, а иностранные компании - оценить реальную ситуацию на рынке Украины. Минцифры вместе с Государственной налоговой службой Украины изменили это", - написал вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Facebook в пятницу.

Он отметил, что понимание рынка позволяет создать качественный и нужный продукт, развивает бизнес в Украине и открывает возможности для роста иностранных инвестиций.

Теперь, по его словам, бизнес сможет: объективно оценивать свою компанию относительно других конкурентов и понимать свою долю рынка; видеть подставные компании-однодневки; сделать переговорный процесс с потенциальными бизнес-партнерами более прозрачным; лучше понимать, на каких условиях вести переговоры; ускорить подписание договоров.

"Набор содержит информацию за 2020 год о доходах и убытках, информацию об оборотных активах, финансовых результатах, собственном капитале, информацию о кредиторской и дебиторской задолженности более 500 тыс. субъектов хозяйствования плательщиков налога на прибыль. Интегрировать набор данных уже готовы большинство имеющихся сервисов проверки контрагентов", - сообщил Федоров.

В настоящее время данные скачиваются с нарушенной кодировкой и сложны для использования.

Теги: #минцифры #открытые_данные #отчетность
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