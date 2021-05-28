Телеком

13:33 28.05.2021

"Укртелеком" проводит легализацию кабелей в ККЭ Киева - до 19% кабелей размещены нелегально

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"Укртелеком" проводит легализацию кабелей в ККЭ Киева - до 19% кабелей размещены нелегально

АО "Укртелеком" предложил столичным провайдерам-владельцам несанкционированно размещенного телекомоборудования в кабельной канализации электросвязи (ККЭ) начать работу по легализации отношений путем заключения соответствующих договоров.

"Инвентаризация кабелей связи, проводится регулярно, на отдельно определенных участках ККЭ и смотровых устройствах. По данным инвентаризации прошлых периодов, процент "нелегальных" кабелей в ККЭ "Укртелекома" составляет от 7% до 19% от общего количества всех кабелей, проложенных в ККЭ", - сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" директор по корпоративным коммуникациям "Укртелекома" Михаил Шуранов.

Как отмечается в сообщении на сайте "Укртелекома", ресурс ККЭ ограничен и все провайдеры должны иметь равные права доступа и пользования им. Соответственно, "Укртелеком", который является владельцем и балансодержателем ККЭ, проводит ряд мероприятий для наведения порядка в кабельной канализации, обеспечения одинаковых условий пользования ею для всех игроков рынка.

В течение июня "Укртелеком" проведет легализацию кабелей связи в смотровых устройствах кабельной канализации столицы и предлагает в этой связи владельцам несанкционированно размещенного в ККЭ телекомоборудования начать работу по легализации отношений путем заключения соответствующих договоров, заявку на заключение которых можно будет подать с 1 по 30 июня 2021 года.

По словам Шуранова, после Киева подобная инициатива будет реализована и в других городах Украины.

"Наша цель - дать коллегам по рынку комфортные возможности для легализации и работы в соответствии с украинским законодательством", - подчеркнул он.

Теги: #киев #кабель #укртелеком
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