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10:53 27.05.2021

"Киевстар" планирует нарастить штат айтишников почти на 40%

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"Киевстар" планирует нарастить штат айтишников почти на 40%

Оператор мобильной связи компания "Киевстар" в ближайшее время планирует увеличить штат IT- и Digital-специалистов на 38,9% - до 500 чел., сообщил журналистам в среду президент "Киевстара" Александр Комаров.

"Очень сильно растут затраты на персонал. И здесь есть два фактора: мы, безусловно, хотим быть конкурентоспособными в борьбе за таланты, хотим удерживать лучших сотрудников, хотим нанимать новых. И второй фактор: у нас существенная доля прироста персонала - это IT и Digital. Если на сегодня в нашем штате порядка 360 IT- и Digital-специалистов, то я понимаю, что их будет 500 в ближайшее время", - сказал он.

По словам Комарова, рынок IT-специалистов в Украине сейчас существенно "перегрет".

"У нас инфляция по HR-затратам где-то 22-24% год к году. И это то, что так или иначе влияет на бизнес и выстраивает тот результат, который получает и "Киевстар", и вся индустрия", - отметил президент "Киевстара".

Он также подчеркнул, что компания придерживается точки зрения, согласно которой все стратегические проекты или платформы должны обслуживаться внутри компании. В соответствии с этой стратегией, компания вернула в штат все полевое обслуживание сети, сервисную службу, колл-центр.

"То же самое касается и Digital-разработки. С моей точки зрения, команда разработчиков IT, которая сидит в одной комнате с бизнес-заказчиком и общается спринтами, очень гибко себя ведет. И это единственный путь к успеху в ключевых проектах", - отметил Комаров.

"Киевстар" – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Его услугами к концу 2020 года пользовались около 25,9 млн абонентов мобильной связи и около 1,1 млн клиентов фиксированного интернета.

Акционером "Киевстара" является международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).

Теги: #it #киевстар #комаров #кадры
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