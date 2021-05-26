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16:03 26.05.2021

Украина вошла в топ-5 стран происхождения сетей аккаунтов, демонстрирующих скоординированное недостоверное поведение в Facebook

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Украина вошла в топ-5 стран происхождения сетей аккаунтов, демонстрирующих скоординированное недостоверное поведение в Facebook

Американская компания Facebook в 2017-2020 гг. выявила и удалила более 150 сетей аккаунтов за скоординированное недостоверное поведение.

Согласно отчету компании, в топ-5 стран по происхождению сетей аккаунтов, которые демонстрируют скоординированное недостоверное поведение, вошли: Россия - 27 заблокированных сетей (большинство операций были связаны с "фабрикой троллей" (15), спецслужбами (4) и сайтами СМИ (2); Иран - 23 (большинство операций были связаны с правительством, включая государственную телерадиокомпанию (9); Мьянма - 9 (военные и полиция - 6); США - 9 ("политики, продвигающие теории заговора" и второстепенные политики (3), PR или консалтинговые фирмы (2), сайты СМИ (2); Украина - 8 (PR и рекламные агентства (3), политические партии (2).

"Более чем из 150 операций скоординированного недостоверного поведения, которые мы закрыли по всему миру, около половины были внутренними по своему характеру. Немного меньшая часть была ориентирована исключительно на зарубежные страны, а остальные были нацелены на аудиторию как дома, так и за рубежом", - отмечают в Facebook.

Страны, на которые были направлены информационные кампании в Facebook в 2017-2020 гг.: внешние кампании (США - 26, Украина - 11, Великобритания - 11, глобально - 7, Ливия - 6, Судан - 6); внутренние (Мьянма - 9, США - 8, Украина - 6, Бразилия - 6, Грузия - 5).

Говоря о заблокированных сетях, в Facebook отметили, что компания усложнила злоумышленникам возможность успешно выполнять массовые операции влияния, которые транслируют сообщения целевой аудитории в крупных масштабах. Однако некоторые из них пытались избежать обнаружения, перейдя к более узким кампаниям, которые используют меньше ресурсов и фокусируются на узкоцелевой аудитории.

"Так, в мае 2019 года мы удалили иранскую сеть, которая использовала небольшое количество фейковых аккаунтов, выдававших себя за журналистов и других вымышленных личностей, для распространения своего контента. Эта кампания напрямую касалась политиков, репортеров, ученых, диссидентов и других. Их вымышленные персонажи отправляли письма редактору и писали гостевые колонки в газетах США, маскирующиеся под журналистов, которые просят интервью у политиков. Им удалось опубликовать свою работу в ряде изданий, но почти не было подписчиков в Facebook", - рассказали об одном из таких случаев в Facebook.

В другом случае в начале 2020 года Facebook выявил и удалил сеть российской военной разведки, которая сосредоточивалась в Украине и соседних странах.

"Они создали фальшивых персонажей, работавших на форумах для ведения блогов и в различных социальных сетях. Некоторые из них выдавали себя за гражданских журналистов и пытались связаться с политиками, журналистами и другими общественными деятелями в регионе. Как и в случае с иранской сетью, описанной выше, эта операция не собрала большого количества подписчиков в Facebook, когда мы ее удалили, но некоторые из ее блогов были подхвачены торговыми точками, неуправляемыми операцией", - рассказали в Facebook.

Теги: #координация #украина #facebook #аккаунты
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