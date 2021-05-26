Visa и ПриватБанк запустили в Киеве пилотный проект биометрической системы безопасного доступа в учебные заведения

Платежная система Visa и государственный ПриватБанк (Киев) 26 мая запустили на базе Киевского лицея №157 первый в Украине пилотный проект биометрической системы безопасного доступа в учебные заведения на базе технологии "оплаты лицом" FacePay24.

Согласно сообщению пресс-службы банка в среду, технология биометрической системы безопасного доступа является открытой платформой для всех учебных заведений и общественных учреждений.

Проект, реализованный компанией компания VIATEC в партнерстве с компанией "Инфотех", включает ограничение доступа посторонних лиц в лицей, а также передачу пуш-сообщений на телефоны родителей о времени, когда ребенок пришел в школу и покинул ее. Система также распознает лицо, она также определяет температуру, фиксирует отсутствие защитной маски и сигнализирует о необходимости ее надеть.

Кроме безопасного доступа и автоматизированного учета посещений заведения, новая цифровая платформа будет включать адресный доступ к учебному контенту, педагогическим кейсам учителей, к данным об успеваемости учащихся, а также к информации об административной деятельности.

Пресс-служба отметила, что технология FacePay24 была создана на базе технологии Visa Face ID, которая обеспечивает безопасность системы с помощью биометрии, и используется в платежной индустрии.

Согласно статистике Национального банка Украины, на 1 марта 2021 года по размеру общих активов ПриватБанк занимал в рейтинге 1-е место (561,062 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.