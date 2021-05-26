Телеком

10:31 26.05.2021

Visa и ПриватБанк запустили в Киеве пилотный проект биометрической системы безопасного доступа в учебные заведения

1 мин читать
Visa и ПриватБанк запустили в Киеве пилотный проект биометрической системы безопасного доступа в учебные заведения

Платежная система Visa и государственный ПриватБанк (Киев) 26 мая запустили на базе Киевского лицея №157 первый в Украине пилотный проект биометрической системы безопасного доступа в учебные заведения на базе технологии "оплаты лицом" FacePay24.

Согласно сообщению пресс-службы банка в среду, технология биометрической системы безопасного доступа является открытой платформой для всех учебных заведений и общественных учреждений.

Проект, реализованный компанией компания VIATEC в партнерстве с компанией "Инфотех", включает ограничение доступа посторонних лиц в лицей, а также передачу пуш-сообщений на телефоны родителей о времени, когда ребенок пришел в школу и покинул ее. Система также распознает лицо, она также определяет температуру, фиксирует отсутствие защитной маски и сигнализирует о необходимости ее надеть.

Кроме безопасного доступа и автоматизированного учета посещений заведения, новая цифровая платформа будет включать адресный доступ к учебному контенту, педагогическим кейсам учителей, к данным об успеваемости учащихся, а также к информации об административной деятельности.

Пресс-служба отметила, что технология FacePay24 была создана на базе технологии Visa Face ID, которая обеспечивает безопасность системы с помощью биометрии, и используется в платежной индустрии.

Согласно статистике Национального банка Украины, на 1 марта 2021 года по размеру общих активов ПриватБанк занимал в рейтинге 1-е место (561,062 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.

Теги: #лицей #приватбанк #visa #проект
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:41 26.05.2021
Депутаты инициируют обращение Рады к ООН о признании режима Лукашенко в Беларуси угрозой международной безопасности

Депутаты инициируют обращение Рады к ООН о признании режима Лукашенко в Беларуси угрозой международной безопасности

14:16 24.05.2021
ПриватБанк запустил денежные переводы по номеру телефона

ПриватБанк запустил денежные переводы по номеру телефона

19:18 20.05.2021
В МИД презентовали проект "Тайны Украины для тебя"

В МИД презентовали проект "Тайны Украины для тебя"

11:44 18.05.2021
Visa и Mastercard просят АМКУ согласовать снижение интерчейнджа до 1,2% с июля-2021 и до 0,9% - с июля-2023

Visa и Mastercard просят АМКУ согласовать снижение интерчейнджа до 1,2% с июля-2021 и до 0,9% - с июля-2023

18:13 17.05.2021
"Евросолидарность" инициирует обращение Рады к международному сообществу из-за незаконной подготовки к выборам в Госдуму в оккупированном Крыму

"Евросолидарность" инициирует обращение Рады к международному сообществу из-за незаконной подготовки к выборам в Госдуму в оккупированном Крыму

14:41 17.05.2021
Украина начинает экспериментальный проект доступа к речным перевозкам

Украина начинает экспериментальный проект доступа к речным перевозкам

12:41 17.05.2021
"Метинвест" запускает проект "Робимо українське" к 15-летию компании

"Метинвест" запускает проект "Робимо українське" к 15-летию компании

10:37 16.05.2021
МИД Украины анонсировало проект "Несокрушимые" в поддержку незаконно удерживаемых Россией украинцев и крымских татар

МИД Украины анонсировало проект "Несокрушимые" в поддержку незаконно удерживаемых Россией украинцев и крымских татар

16:25 14.05.2021
Банк Англии признал bail-in еврооблигаций ПриватБанка на $595 млн

Банк Англии признал bail-in еврооблигаций ПриватБанка на $595 млн

16:01 12.05.2021
Экс-глава департамента финансового менеджмента ПриватБанка Бычихина объявлена в розыск

Экс-глава департамента финансового менеджмента ПриватБанка Бычихина объявлена в розыск

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Укрпошта" решила купить небольшой банк и ищет оценщика - глава правления

Жители сел в 50 км зоне от госграницы не имеют доступа к украинским телеканалам - глава Госспецсвязи

Facebook удалил две группы записей из-за связей с подсанкционным Деркачом и ассоциированными со "Слугой народа" лицами

YouTube заблокировал каналы ZIK, "112 Украина" и NewsOne

"Датагруп" получила кредит ЕБРР в $65 млн на покупку Volia и модернизацию сети

ПОСЛЕДНЕЕ

WhatsApp подала иск из-за требования властей Индии отслеживать зашифрованные сообщения

Facebook получил в РФ 26 млн руб. штрафа за отказ удалять запрещенный контент

В июне STEM is FEM проведет образовательный модуль о финансах для украинских школьниц

"Vodafone Украинa" продлил еще на месяц бесплатные услуги связи и доступ к интернету для медиков

Google откроет свой первый розничный магазин этим летом в Нью-Йорке

"Киевстар" в пяти областях обеспечил доступ к скоростному интернету для свыше 90% жителей

"Дочка" Google в Украине уплатила 1 млн грн штрафа АМКУ

"Датагруп" оценила покупаемую ею Volia в 1,5 млрд грн

НОТУ уволила члена правления компании Кольцову

"Киевстар" запустил возможность оплачивать сервис "Киевстар ТВ" с помощью банковской карты

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА