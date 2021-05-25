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19:06 25.05.2021

Facebook получил в РФ 26 млн руб. штрафа за отказ удалять запрещенный контент

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Facebook получил в РФ 26 млн руб. штрафа за отказ удалять запрещенный контент

Мировой суд Таганского района Москвы во вторник признал Facebook виновным в совершении восьми административных правонарушений и назначил компании штраф в размере 26 млн рублей.

"Постановлениями мирового судьи судебного участка N422 Таганского района Москвы Facebook признан виновным в совершении восьми административных правонарушений, по двум из которых организации назначен штраф в размере 4 млн рублей за каждое правонарушение, по шести - штраф в размере 3 млн рублей за каждое правонарушение", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук.

По вмененной статье Facebook грозили штрафы на общую сумму до 32 млн рублей.

Компания признана виновной по ч.2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в сети интернет информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, предусмотрена законодательством РФ). Наказание за данное правонарушение предусматривает штраф от 800 тыс. до 4 млн рублей.

Ранее во вторник мировой суд Москвы оштрафовал на 6 млн рублей компанию Google за неудаление запрещенной информации. Также в начале марта на 4 млн рублей компанию Mail.ru за аналогичное правонарушение, допущенное принадлежащей ей соцсетью "Одноклассники". Позже штрафам на 8,9 млн рублей подвергся Twitter, на 5 млн рублей - Telegram, а также на 2,5 млн рублей - TikTok.

Как ранее сообщили в Роскомнадзоре, с 11 февраля служба составила административные протоколы в отношении различных социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно удалили призывы, в том числе и к несовершеннолетним, участвовать к несанкционированных акциях.

Теги: #россия #facebook #суд #штраф
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