В июне STEM is FEM проведет образовательный модуль о финансах для украинских школьниц

К участию в программе приглашаются ученицы средних учебных заведений Украины

По оценкам экспертов Организации экономического сотрудничества и развития, если устранить гендерные диспропорции в предпринимательстве, мировой ВВП может вырасти на 2%, или на 1,5 трлн долларов США.

Ускорить наступление гендерного равенства в финансовой сфере взялся благотворительный образовательный проект STEM is FEM, выбрав финансово-экономическую деятельность темой своего следующего модуля.

«Общеизвестно, что устранение гендерных диспропорций является одним из наиболее эффективных способов повышения темпов экономического роста в любой сфере. Мой собственный опыт предпринимателя позволил мне на практике увидеть, что этот тезис касается и финансовой отрасли, поэтому на 11-м модуле мы решили познакомить девушек именно с этим направлением», – отмечает инициатор STEM is FEM, основатель венчурной студии Pawa, Сергей Токарев .

В двухдневной программе учебного модуля – профессиональные лекции от опытных специалисток экономической области, мотивационные лекции от представительниц международных организаций и правительства, а также творческие задания и призовой конкурс.

К участию приглашаются украинские школьницы, которые еще не вступили в вуз. Участие в модуле бесплатно. Подать заявку можно до 27 мая включительно на официальном сайте проекта в разделе «Конкурс».