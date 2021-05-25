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14:52 25.05.2021

В июне STEM is FEM проведет образовательный модуль о финансах для украинских школьниц

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В июне STEM is FEM проведет образовательный модуль о финансах для украинских школьниц

К участию в программе приглашаются ученицы средних учебных заведений Украины

По оценкам экспертов Организации экономического сотрудничества и развития, если устранить гендерные диспропорции в предпринимательстве, мировой ВВП может вырасти на 2%, или на 1,5 трлн долларов США.

Ускорить наступление гендерного равенства в финансовой сфере взялся благотворительный образовательный проект STEM is FEM, выбрав финансово-экономическую деятельность темой своего следующего модуля.

«Общеизвестно, что устранение гендерных диспропорций является одним из наиболее эффективных способов повышения темпов экономического роста в любой сфере. Мой собственный опыт предпринимателя позволил мне на практике увидеть, что этот тезис касается и финансовой отрасли, поэтому на 11-м модуле мы решили познакомить девушек именно с этим направлением», – отмечает инициатор STEM is FEM, основатель венчурной студии Pawa, Сергей Токарев.

В двухдневной программе учебного модуля – профессиональные лекции от опытных специалисток экономической области, мотивационные лекции от представительниц международных организаций и правительства, а также творческие задания и призовой конкурс.

К участию приглашаются украинские школьницы, которые еще не вступили в вуз. Участие в модуле бесплатно. Подать заявку можно до 27 мая включительно на официальном сайте проекта в разделе «Конкурс».

STEM is FEM – Благотворительный образовательный проект, который мотивирует украинских школьниц выбирать технические специальности, несмотря на гендерные предубеждения. В рамках проекта проводятся многочисленные бесплатные учебные мероприятия. Следить за анонсами событий от STEM is FEM можно на сайте проекта и на официальных страницах в соцсетях Facebook и Instagram.

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