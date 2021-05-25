"Vodafone Украинa" продлил еще на месяц бесплатные услуги связи и доступ к интернету для медиков

Мобильный оператор "Vodafone Украинa" продлит еще на один месяц бесплатные услуги связи и доступ к интернету для медиков.

Как сообщила пресс-служба оператора во вторник, в частности, будут предоставлены по 10 Гб мобильного интернета и 1 тыс. минут для звонков на номера всех операторов в Украине, включая городские сети.

Бесплатные минуты и гигабайты будут назначены 26 мая. Воспользоваться услугами можно будет в течение 30 дней с момента назначения.