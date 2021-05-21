Google откроет свой первый розничный магазин этим летом в Нью-Йорке
Google этим летом откроет в Нью-Йорке свой первый постоянный розничный магазин, где будут продаваться продукты компании: смартфоны Pixel, "умные" термостаты Nest, а также часы и браслеты Fitbit.
В магазине, который расположится в районе Челси на Манхэттене, также будут проводиться мастер-классы по использованию устройств Google и предоставляться услуги ремонта устройств.
Розничный магазин станет частью кампуса Google в Челси.
"Google работает в Нью-Йорке в течение последних 20 лет, и мы рассматриваем открытие магазина как сигнал о наших намерениях на долгосрочную перспективу", - написал в блоге Google вице-президент компании Джейсон Розенталь.
Google, входящая в Alphabet Inc. (SPB: GOOG), в прошлом открывала временные торговые точки в Нью-Йорке и в Чикаго, однако магазин в Челси станет первой постоянной точкой розничных продаж.