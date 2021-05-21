Телеком

10:20 21.05.2021

Google откроет свой первый розничный магазин этим летом в Нью-Йорке

1 мин читать
Google откроет свой первый розничный магазин этим летом в Нью-Йорке

Google этим летом откроет в Нью-Йорке свой первый постоянный розничный магазин, где будут продаваться продукты компании: смартфоны Pixel, "умные" термостаты Nest, а также часы и браслеты Fitbit.

В магазине, который расположится в районе Челси на Манхэттене, также будут проводиться мастер-классы по использованию устройств Google и предоставляться услуги ремонта устройств.

Розничный магазин станет частью кампуса Google в Челси.

"Google работает в Нью-Йорке в течение последних 20 лет, и мы рассматриваем открытие магазина как сигнал о наших намерениях на долгосрочную перспективу", - написал в блоге Google вице-президент компании Джейсон Розенталь.

Google, входящая в Alphabet Inc. (SPB: GOOG), в прошлом открывала временные торговые точки в Нью-Йорке и в Чикаго, однако магазин в Челси станет первой постоянной точкой розничных продаж.

Теги: #google
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:11 20.05.2021
"Дочка" Google в Украине уплатила 1 млн грн штрафа АМКУ

"Дочка" Google в Украине уплатила 1 млн грн штрафа АМКУ

14:47 06.05.2021
Google окончательно оставит 20% сотрудников на удаленке

Google окончательно оставит 20% сотрудников на удаленке

02:29 06.04.2021
Google выиграл у Oracle в суде многолетнюю тяжбу об использовании Java

Google выиграл у Oracle в суде многолетнюю тяжбу об использовании Java

17:05 05.04.2021
Антимонопольный комитет оштрафовал "дочку" Google в Украине на 1 млн грн, в "Google Украина" выясняют детали ситуации

Антимонопольный комитет оштрафовал "дочку" Google в Украине на 1 млн грн, в "Google Украина" выясняют детали ситуации

18:47 12.03.2021
Google грозит крупное расследование рекламного бизнеса компании в ЕС

Google грозит крупное расследование рекламного бизнеса компании в ЕС

18:43 03.03.2021
Google не будет разрабатывать рекламные инструменты, основанные на посещении интернет-страниц

Google не будет разрабатывать рекламные инструменты, основанные на посещении интернет-страниц

12:27 25.02.2021
Е-услуги могут подорожать более чем на 20% в случае принятия законопроекта о "налоге на Google" - юрист

Е-услуги могут подорожать более чем на 20% в случае принятия законопроекта о "налоге на Google" - юрист

12:58 18.02.2021
Google будет платить News Corp. за доступ к ее контенту в рамках трехлетнего соглашения

Google будет платить News Corp. за доступ к ее контенту в рамках трехлетнего соглашения

15:54 17.02.2021
Рада приняла в первом чтении законопроект о "налоге на Google"

Рада приняла в первом чтении законопроект о "налоге на Google"

18:44 26.01.2021
От Google требуют в суде удалить Telegram из магазина приложений

От Google требуют в суде удалить Telegram из магазина приложений

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Укрпошта" решила купить небольшой банк и ищет оценщика - глава правления

Жители сел в 50 км зоне от госграницы не имеют доступа к украинским телеканалам - глава Госспецсвязи

Facebook удалил две группы записей из-за связей с подсанкционным Деркачом и ассоциированными со "Слугой народа" лицами

YouTube заблокировал каналы ZIK, "112 Украина" и NewsOne

"Датагруп" получила кредит ЕБРР в $65 млн на покупку Volia и модернизацию сети

ПОСЛЕДНЕЕ

"Киевстар" в пяти областях обеспечил доступ к скоростному интернету для свыше 90% жителей

"Датагруп" оценила покупаемую ею Volia в 1,5 млрд грн

НОТУ уволила члена правления компании Кольцову

"Киевстар" запустил возможность оплачивать сервис "Киевстар ТВ" с помощью банковской карты

"Нова пошта" упростила отправку международных посылок в отделении

Интернет-сервис Pinterest намерен увеличить число руководителей-женщин и расширить этническое разнообразие

Минреинтеграции подписало соглашение о финансировании крымскотатарского детского канала "Ляле"

"Киевстар" меняет биллинг для клиентов предоплаты

На сайтах госорганов внедряют цифровой сервис "Услышь меня" для упрощения получения услуг людьми с нарушениями слуха

Стартовал прием заявок на портале "Дия" на получение льготного кредита на жилье для переселенцев

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА