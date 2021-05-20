"Дочка" Google в Украине уплатила 1 млн грн штрафа АМКУ

ООО "Гугл" (99% принадлежит Google International LLC, США) уплатило штраф в размере 1 млн грн, наложенный Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) за непредставление в установленный срок информации по требованию государственного уполномоченного АМКУ.

"Размер штрафа обуславливался еще и отягчающими обстоятельствами - "Гугл" не предоставлял Комитету затребованную информацию более года. Это сделало невозможным полное и всестороннее рассмотрение Комитетом заявления о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции", - отмечается в сообщении на сайте АМКУ в четверг.

Штраф подлежал уплате в двухмесячный срок со дня получения обществом решения.

Как сообщалось, в апреле АМКУ оштрафовал "дочку" Google в Украине на 1 млн грн.

При этом, по данным АМКУ, уже в рамках рассмотрения дела, возбужденного против компании за непредоставление информации по требованию Комитета, указанная информация была предоставлена ответчиком, что в свою очередь также было учтено АМКУ при определении размера штрафа.