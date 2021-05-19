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14:22 19.05.2021

"Киевстар" запустил возможность оплачивать сервис "Киевстар ТВ" с помощью банковской карты

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"Киевстар" запустил возможность оплачивать сервис "Киевстар ТВ" с помощью банковской карты

Оплатить подписку на "Киевстар ТВ" теперь можно с помощью банковской карты, а не только средствами с мобильного счета; это делает услугу доступной для абонентов всех мобильных операторов и интернет-провайдеров, сообщила пресс-служба компании в среду.

"Услуга "Киевстар ТВ" - в тройке лидеров интернет-телевидения Украины. Возможность оплаты за услугу с кредитной карты сделает ее более доступной для абонентов не только "Киевстар", но и других операторов и провайдеров", - цитирует пресс-служба директора по маркетингу компании Павла Данимана.

Отмечается, что пользователи могут оформить подписку на четыре пакета, стоимость которых колеблется от 100 до 200 грн.

"Нам важно не только сделать сервис максимально user-friendly, но и предоставлять подписчикам эксклюзивные новинки, которые они смогут посмотреть только на нашей платформе. С каждым месяцем их количество будет увеличиваться, поэтому мы искренне верим в успех", – добавил в свою очередь руководитель проекта "Киевстар ТВ" от 1+1 media Павел Рыбак.

"Киевстар ТВ" – платформа онлайн-телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к отечественному и зарубежному контенту, прямоэфирным программам, а также предлагает допремьерные показы проектов.

Теги: #киевстар #тв #оплата
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