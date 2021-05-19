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12:08 19.05.2021

"Нова пошта" упростила отправку международных посылок в отделении

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"Нова пошта" упростила отправку международных посылок в отделении

"Нова пошта" отменила необходимость предварительного оформления онлайн-заявки на сайте для отправки международных посылок в отделении.

Как сообщается на сайте компании в среду, теперь для международной отправки, как и любой другой посылки, оператору достаточно назвать страну, контактные данные получателя и объявленную стоимость. Детальный инвойс заполняет сотрудник "Нова пошта Глобал", который при необходимости связывается с клиентом по телефону.

Ранее клиенты приходили в отделение уже с верифицированной онлайн-заявкой на международное отправление, а оператору нужно было проверить его содержимое на соответствие инвойсу и на предмет запрещенных к пересылке товаров.

"Мы всегда прислушиваемся к нашим клиентам, ведь хотим, чтобы им было легко пользоваться услугами. Поэтому упростили отправку международных отправлений и продолжаем упрощение наших сервисов", - комментирует решение СЕО "Нова пошта Глобал" Юрий Беневитский.

В то же время, в компании подчеркнули, что для того, чтобы оформить международное отправление в отделении нужно принести отправление обязательно в развернутом виде, чтобы сделать его общее описание согласно таможенному законодательству и установить объявленную стоимость.

При отправке больше, чем одной позиции, с клиентом обязательно свяжется по телефону сотрудник "Нова пошта Глобал" для заполнения инвойса для таможни.

"Нова пошта Глобал" , входящая в группу компаний "Нова Пошта", в первом квартале 2021 года доставила 2,5 млн отправлений, что в 2 раза больше чем в прошлом году.

Группа компаний "Нова Пошта" включает, в частности, компании "Нова Пошта", "НП Логистик", NovaPay и "Нова Пошта Глобал".

Теги: #нова_пошта
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