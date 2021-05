Интернет-сервис Pinterest намерен увеличить число руководителей-женщин и расширить этническое разнообразие

Интернет-сервис визуальных закладок Pinterest Inc. установил новые цели - увеличение числа женщин в руководстве и повышение расового и этнического разнообразия, сообщает The Wall Street Journal.

Компания, штат которой составляет около 2,7 тыс. человек, планирует к 2025 году увеличить долю представителей расовых и этнических меньшинств до 20% с 12%, а представленность женщин на руководящих позициях - до 36% с 30%.

Pinterest заявила, что достигла равенства в оплате труда независимо от расы и пола. Компания обещала повысить прозрачность выплат и повышений.

Сооснователь и глава Pinterest Бен Сильберман сказал в интервью WSJ, что именно он несет ответственность за то, как сотрудники чувствуют себя на рабочем месте, и сожалеет о том, что некоторые из них столкнулись с дискриминацией.

"Мы можем извлечь из этого урок, что нам нужно улучшить, и провести изменения", - сказал он.

Сильберман подчеркнул необходимость инвестировать в "создание культуры, в которой люди любого происхождения будут чувствовать себя комфортно".

В августе бывший операционный директор Pinterest Франсуаз Броер обвинила компанию в том, что руководители-мужчины не допускали ее на встречи и к принятию решений.

Помимо этого, две чернокожих сотрудницы обвинили компанию в том, что они получали более низкие зарплаты по сравнению с их коллегами мужского пола.

Pinterest в прошлом году наняла юридическую фирму, чтобы провести независимый анализ культуры поведения на рабочем месте. В декабре компания обещала улучшить ситуацию, в частности, путем проведения тренингов и создания команды, ответственной за рассмотрение жалоб.

В рамках урегулирования претензий Франсуаз Броер Pinterest обязалась направить $2,5 млн на поддержку женщин и меньшинств в технологической отрасли.

Компания назначила руководителем по социальному разнообразию Ти Маккрей, а также трех представителей этнических меньшинств, включая двух женщин, в совет директоров.

Как отмечает WSJ, регулирование отношений с сотрудниками в последний год было проблематичным для компаний на фоне пандемии, протестов против полицейской агрессии и выборов в США.

Некоторые компании, включая Facebook Inc., Google, принадлежащий Alphabet Inc., и Coinbase Global Inc. ограничили обсуждение политических вопросов на рабочих платформах.

Глава Pinterest отметил, что компания не ограничивает возможность сотрудников высказываться по политическим или другим вопросам, если они относятся друг к другу с уважением.