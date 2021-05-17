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12:20 17.05.2021

Сервис "е-Малятко" становится доступным для жителей временно оккупированных территорий

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Сервис "е-Малятко" становится доступным для жителей временно оккупированных территорий

Онлайн-сервис для родителей с электронными государственными услугами при рождении ребенка "е-Малятко" становится доступным для жителей временно оккупированных территорий, сообщил первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб.

"С сегодняшнего дня сервис "е-Малятко" становится доступным для жителей временно оккупированных территорий. Это важная социальная миссия, поскольку украинцы на оккупированных территориях, к сожалению, имеют дополнительные трудности для получения государственных услуг", - сказал он в ходе Diia Summit в понедельник.

Он также сообщил, что к настоящему времени по всей Украине более 92,4 тыс. украинских семей с младенцем воспользовались сервисом "е-Малятко".

"За последний месяц, на протяжении апреля, 83% со всех украинских семей с младенцами воспользовались данным сервисом. По отдельным регионам у нас даже есть показатель 100%. Уверен, что такой показатель до конца года будет по всем регионам", - добавил Выскуб.

Теги: #оккупированные #территории #емалятко
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