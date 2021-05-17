Шмыгаль о цифровизации государства: впереди развитие цифровой грамотности среди украинцев

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет о необходимости развития цифровой грамотности среди украинцев для расширения количества пользователей цифровых услуг.

"Впереди много работы, впереди развитие цифровой грамотности среди наших людей. Для того, чтобы не только десять миллионов людей, а десятки миллионов могли пользоваться теми преимуществами, которые дает цифровизация нашей страны", - сказал Шмыгаль на форуме "Украина 30. Цифровизация" в понедельник в Киеве.

Премьер подчеркнул, что на сегодня Украина стала лидером не только в сфере цифрового паспорта, но и ряде других цифровых услугах.