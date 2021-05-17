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11:10 17.05.2021

Государственные органы Украины переведут работу в цифровой режим 24 августа - Зеленский

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Государственные органы Украины переведут работу в цифровой режим 24 августа - Зеленский

Государственные органы Украины 24 августа переведут работу в цифровой режим, полностью отказавшись от использования бумажных документов, утверждает президент Украины Владимир Зеленский.

"24 августа 2021 года Украина войдет в режим paper less, как мы и обещали. Никаких бумаг для государственных органов. Никто не сможет требовать от гражданина Украины бумажки или справки для предоставления государственных услуг. Мы сделаем все, чтобы государство без бумажек действительно существовало", - заверил Зеленский во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Цифровизация".

Теги: #госорганы #цифровизация
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