Нацсовет по телерадиовещанию оштрафовал канал Z ZIK на 341 тыс. грн за распространение призывов к разжиганию войны

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил санкцию "предупреждение" телеканалу "Z ZIK" (ООО "ТРК "Новые коммуникации", Львов) и обязал его уплатить штраф в размере 25% от лицензионного сбора (341067,50 грн) за распространение призывов к разжиганию войны.

Согласно сообщению на сайте Нацсовета, по результатам внеплановой проверки телеканала признан факт распространения в эфире вещателя призывов к разжиганию агрессивной войны или ее пропаганды. В частности, 26 ноября 2019 года в 18:00 в эфире телеканала транслировалась передача "Каждый из нас Президент" (с повтором 27 ноября в 01:23 и 6:00) при участии народного депутата Украины VIII созыва Надежды Савченко, народного депутата Украина IX созыва Рената Кузьмина, которые находились в студии, а также Михаила Добкина, присоединившегося к обсуждению вопросов с помощью интернет-связи.

В ходе проверки на основании мониторинга было зафиксировано распространение в эфире ряда высказываний, противоречащих нормам действующего законодательства.

В Нацсовете подчеркнули, что трансляция передачи состоялась трижды без изменений или редакционной модерации, что свидетельствует об осознанном распространении соответствующей информации без редакторских правок или с незначительными правками.

Лицензиат должен устранить нарушения и выплатить штраф в 30-дневный срок со дня уведомления Национальным советом о принятом решении.