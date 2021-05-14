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12:37 14.05.2021

"Vodafone Украина" обеспечил связь для медицины катастроф в Черновицкой области

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"Vodafone Украина" обеспечил связь для медицины катастроф в Черновицкой области

Мобильный обильный оператор "Vodafone Украина" с апреля стал партнером областного коммунального некоммерческого предприятия "Черновицкий областной центр экстренной медицинской помощи (ЭМП) и медицины катастроф" и будет обслуживать 65 бригад ЭМП области.

Как отмечает оператор в сообщении в пятницу со ссылкой на слова директора Черновицкого центра ЭМП и медицины катастроф Владимира Еленева, одну часть SIM-карт от "Vodafone Украина" центр будет использовать для обеспечения связью медиков мобильных бригад, другую - IOТ-карты - для передачи данных с оборудования автомобилей скорой медицинской помощи на основной пульт.

Речь идет, в частности, о мобильных кардиомониторах в автомобилях скорой помощи. Оперативно переданная информация с этого оборудования даст возможность лучше понимать состояние больного, которого транспортируют в больницу, и организовать там для него соответствующую помощь, поясняется в сообщении.

Кроме этого, в апреле "Vodafone Украина" обеспечил бесплатной связью мобильные бригады вакцинации против COVID-19, которые пользуются услугами оператора, и предоставил бесплатно каждому медработнику по 10 Гб мобильного интернета и 1000 минут для звонков на номера всех операторов в Украине, включая городские сети.

Перечни номеров телефонов работников мобильных бригад вакцинации и медицинских работников регулярно предоставляет Министерство здравоохранения.

Теги: #медики #vodafone_украина #черновицкая_область
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