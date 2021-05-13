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13:56 13.05.2021

lifecell в апреле расширил 4G-сеть в 674 населенных пунктах Украины

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lifecell в апреле расширил 4G-сеть в 674 населенных пунктах Украины

Мобильный оператор компания lifecell в апреле расширил покрытие скоростного мобильного интернета стандарта 4G в 674 населенных пунктах во всех областях Украины.

Согласно сообщению оператора в четверг, в целом по состоянию на конец апреля к 4G от lifecell было подключено 10,745 тыс. населенных пунктов, где в общей сложности проживает более 27,7 млн чел.

В апреле сеть lifecell была расширена в 674 населенных пунктах, из них в 667 с количеством жителей до 5 тыс. чел. и в семи - до 25 тыс. чел.

"В апреле среднее использование дата-трафика на одного дата-абонента составило 12,4 ГБ. Этот показатель увеличился на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. 4G-абоненты увеличили среднемесячное использование мобильного интернета на 20% - до 10,8 ГБ", - отмечает оператор.

По состоянию на конец апреля 2021 года лидерами по использованию мобильного интернета lifecell были:

- до 5 тыс. чел. - Дружба (Ямпольский район Сумской обл.), Батурин (Черниговская обл.) и Бибрка (Самборский район Львовской обл.);

- до 25 тыс. чел. - Казатин (Винницкая обл.), Каменка (Черкасская обл.) и Здолбунов (Ривненская обл.);

- до 50 тыс. чел. - Ирпень, Вишневое и Фастов (Киевская обл.);

- до 100 тыс. чел. - Бровары (Киевская обл.), Умань (Черкасская обл.) и Борисполь (Киевская обл.);

- до 500 тыс. чел. - Чернигов, Винница и Черкассы;

- города-миллионники - Киев, Одесса и Харьков.

В то же время в апреле объем голосовых звонков в сети lifecell вырос незначительно - на 3% по сравнению с апрелем 2020 года.

Теги: #связь #lifecell #4g
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