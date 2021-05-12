Правительство Украины утвердило план реализации концепции развития искусственного интеллекта

Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил план мероприятий по реализации Концепции развития искусственного интеллекта в Украине на 2021-2024 годы.

Согласно пояснительной записке к соответствующему распоряжению Кабмина, текстом которой располагает агентство "Интерфакс-Украина", основными задачами плана являются:

- усовершенствование правового регулирование искусственного интеллекта (в том числе в отраслях образования, экономики, публичного управления, кибербезопасности и обороны);

- улучшение качества высшего образования и образовательных программ, направленных на подготовку специалистов в сфере ИИ;

- внедрение и реализация субъектами хозяйствования инновационных проектов с использованием ИИ;

- повышение уровня информационной безопасности и защиты данных в информационно-телекоммуникационных системах госорганов;

- обеспечение использования технологий ИИ в оборонных системах, сфере охраны здоровья, правосудия, а также для проведения анализа эффективности системы публичного управления.

План мероприятий по внедрению концепции развития ИИ в Украине, в том числе предусматривает утверждение в четвертом квартале 2021 года мер противодействия киберугрозам с использованием ИИ; в первом квартале 2022 года - заключение соглашений с международными исследовательскими центрами по вопросам научного сотрудничества в сфере ИИ. Также в первом квартале 2022 года планируется создать и внедрить систему показателей для проведения оценки состояния информбезопасности.

Кроме того, в четвертом квартале 2022 года, согласно плану, будет внедрена система поддержки клинических решений, персонализированной медицины, телемедицины с использованием ИИ.

Как сообщалось, правительство Украины в декабре 2020 года утвердило концепцию развития искусственного интеллекта в стране.

Указанная концепция направлена на повышение конкурентоспособности Украины вследствие использования искусственного интеллекта в социально-экономической, научно-технической, оборонной, экологической, национально-культурной и других сферах.