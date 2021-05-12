Телеком

14:39 12.05.2021

"Vodafone Украина" в І кв.-2021 получил 888 млн грн чистой прибыли и увеличил доход на 8%

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"Vodafone Украина" в І кв.-2021 получил 888 млн грн чистой прибыли и увеличил доход на 8%

Оператор мобильной связи "Vodafone Украина" по итогам января-марта 2021 года вышел на показатель дохода в 4,728 млрд грн, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщается в его пресс-релизе в среду.

Согласно ему, чистая прибыль компании за первый квартал составила 888 млн грн против убытка 744 млн грн в январе-марте-2020, который был связан с курсовой разницей по переоценке Евробондов объемом $500 млн, выпущенных "Vodafone Украина" в феврале 2020 года.

Показатель OIBDA оператора (операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) увеличился на 9% по сравнению с первым кварталом 2020 года и достиг 2,558 млрд грн. При этом маржа OIBDA выросла на 0,8 процентных пункта, до 51,1%.

"Основным фактором роста стало увеличение потребления дата-услуг. Количество дата пользователей в сети Vodafone на конец марта 2021 года достигло 12,4 млн, или 66% дата-пользователей в базе", - отмечается в сообщении оператора.

На конец первого квартала 2021 года 81% украинцев могли пользоваться 4G в сети "Vodafone Украина", отмечается в пресс-релизе.

По результатам указанного отчетного периода, абонентская база компании составила 18,8 млн, что на 3,6% меньше показателя января-марта прошлого года, при этом сохраняется рост в сегменте контрактных подключений, в том числе – увеличение количества IoT-пользователей.

"Некоторое сокращение абонентской базы обусловлено общей тенденцией отказа от вторых SIM-карт, что вызвано снижением доходов населения", - отмечает оператор.

При этом показатель ARPU вырос на 16% до 79,8 грн.

Как сообщалось, компания "Vodafone Украина" (ПрАО "ВФ Украина") по итогам 2020 года сократила чистую прибыль в 2,1 раза по сравнению с 2019 годом - до 1,2 млрд грн. Выручка компании в прошлом году увеличилась на 14% и составила 18 млрд грн, а показатель OIBDA (операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) - на 18% в годовом исчислении и достиг 9,8 млрд грн.

"Vodafone Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в Украине.

Как сообщалось, в марте 2020 года британский оператор мобильной связи Vodafone Group и украинский оператор "Vodafone Украина" заключили договор о расширенном стратегическом партнерстве сроком на пять лет.

В 2019 году NEQSOL Holding через OOO Telco Solutions and Investments, подконтрольную Bakcell, подписало соглашение с ПАО "МТС" о покупке ее телекоммуникационного бизнеса в Украине. Сделка по покупке "Vodafone Украина" была закрыта в конце декабря 2019 года с привлечением финансирования J.P. Morgan и RBI, цена составила $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн.

Группа компаний NEQSOL Holding, согласно релизу, имеет более чем 25-летний опыт работы в различных отраслях и странах. Ее деятельность охватывает нефтегазовую, телекоммуникационную, высокотехнологичную и строительную отрасли в Великобритании, США, Турции, Азербайджане, Казахстане, ОАЭ, Бангладеш. Группа вошла в телекоммуникационную отрасль в начале 2000-х. Компании, входящие в группу, предоставляют услуги мобильной связи, международного транзита и продажи оптового интернета, услуги по выделенным линиям, услуги дата-центра и др.

Бизнесмен Гасанов является официальным учредителем и 100%-ным владельцем группы компаний NEQSOL Holding, в том числе компаний Nobel Oil Services (UK) Limited, Nobel Oil E&P (UK) Limited (торговое наименование Nobel Upstream), Bakcell ООО и Norm ОАО.

Теги: #vodafone_украина #прибыль
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