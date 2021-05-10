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17:05 10.05.2021

Пентагон может отказаться от "облачного" проекта JEDI, контракт на который получила Microsoft

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Пентагон может отказаться от "облачного" проекта JEDI, контракт на который получила Microsoft

Министерство обороны США может закрыть проект создания облачной инфраструктуры хранения данных JEDI (Joint Enterprise Defense Infrastructure), который затягивается из-за судебных исков от Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) и подвергается критике со стороны законодателей, пишет газета The Wall Street Journal.

Десятилетний контракт объемом $10 млрд на реализацию проекта, предусматривающего модернизацию технологической инфраструктуры министерства обороны за счет перемещения его IT-систем с физических серверов в "облако", в 2019 году получила Microsoft Corp. (SPB: MSFT) Вслед за этим Amazon.com, которая считалась главным претендентом на получение этого контракта, поскольку облачная платформа компании - Amazon Web Services (AWS) - уже используется ЦРУ и еще более 5 тыс. государственных агентств в США, подала иск в суд, чтобы оспорить решение Пентагона.

В апреле текущего года федеральный суд США отклонил иск Пентагона и Microsoft, пытавшихся оспорить правомочность иска Amazon. Вслед за этим замминистра обороны Кэтлин Хикс заявила, что ведомство может пересмотреть проект JEDI, хотя он и необходим ему.

Ранее Пентагон сообщал Конгрессу, что судебный спор с Amazon может существенно замедлить реализацию JEDI. "Перспектива длительного судебного процесса может поставить под вопрос будущее проекта JEDI", - говорилось в заявлении министерства обороны.

Некоторые законодатели, а также правительственные эксперты считают, что JEDI должен быть закрыт, и Пентагону следует придерживаться другого подхода, привлекая к участию в подобных проектах сразу несколько участников.

Правительство вслед за закрытием JEDI может создать новую "облачную" программу за счет расширения существующих контрактов Пентагона с поставщиками услуг в сфере информационных технологий, считает Джон Вейлер, исполнительный директор IT Acquisition Advisory Council и давний критик JEDI.

Тем временем Microsoft, признавая проблемы, которые создает отсрочка реализации проекта, готова продолжать его.

"Мы согласны с правительством США в том, что затягивание судебных разбирательств является вредным и оттягивает внедрение технологий в операции наших оборонных ведомств, нуждающихся в этом", - отмечают в компании.

Акции Microsoft теряют в цене 0,3% на предварительных торгах в понедельник, Amazon - 0,2%.

Теги: #microsoft #пентагон
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