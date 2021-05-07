Facebook удалил две группы записей из-за связей с подсанкционным Деркачом и ассоциированными со "Слугой народа" лицами

Facebook в рамках постоянной работы над поиском и прекращением скоординированных кампаний, направленных на манипулирование публичными дебатами через приложения компании, в апреле этого года удалил восемь сетей в различных странах мира, две из которых – украинские.

Как говорится в отчете, более крупная удаленная украинская сеть была установлена, основываясь на информации ФБР, и связана с находящимися под санкциями Министерства финансов США Андреем Деркачом, Петром Журавлем, медиакомпанией "Бегемот", а также политическими консультантами, ассоциированными с Владимиром Гройсманом и Олегом Кулиничем.

В нее входили 477 учетных записей Facebook, 363 страницы, 35 групп и 29 учетных записей Instagram. В качестве примеров указаны посты в поддержку партии "Наш край", "Довиры Полтавщины". Некоторые страницы были названы в честь конкретных регионов или городов, в том числе Киева, Одессы, Житомира, Львова и Тернополя. Указано также, что сеть публиковала поддерживающий контент и комментарии о широком круге политических субъектов в Украине по всему политическому спектру, "по-видимому, без особых идеологических предпочтений", однако в целом ее деятельность носила антироссийский характер. Facebook уточняет, что иногда это были конкурирующие политические группы, например Виктор Бондарь и "Партия возрождения" и правящая партия "Слуга народа". "Мы не увидели доказательств связи между людьми, связанными с этими партиями, и вводящей в заблуждение сетью, которую мы удалили", – указывается в отчете.

Facebook уделил этой сети треть всего апрельского отчета, а также отметил, что она стала предметом глубокого расследования. "В рамках срыва этой операции мы … поделились нашими выводами с правоохранительными органами, политиками, другими платформами и независимыми организациями исследователей, чтобы они тоже могли принять меры, если обнаружат нарушение", – говорится в документе.

Вторая удаленная украинская сеть была меньшей – 105 учетных записей Facebook, 24 страницы и 5 учетных записей Instagram. Ее исследование было осуществлено после репортажей украинского издания "Буквы" и выявило связи с лицами, ассоциированными с политической партией "Слуга народов".

В отчете указывается, что после публикации в феврале 2021 года сеть была сильно сокращена. Темами постов были коррупция; политика; автомобильная промышленность; сатирический контент о COVID-19; поддержка "Слуги народов" и нынешнего правительства Украины; критика оппозиционных партий и политиков, включая бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко.

Помимо двух украинских сетей в апреле Facebook удалил также по одной сети из Палестины, Азербайджана и ЦАР и по две сети из Мексики и Перу – всего 1656 учетных записей Facebook, 724 страницы, 63 группы и 141 учетная запись Instagram.