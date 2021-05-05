"Укрпошта" в I кв.-2021 увеличила объемы доставки внутренних посылок в корпоративном сегменте на 47%

"Укрпошта" по итогам января-марта 2021 года фиксирует рост объемов по доставке внутренних посылок в корпоративном сегменте на 47%, благодаря чему на 62% увеличился доход по доставке посылок по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Как сообщила пресс-служба компании в среду, речь идет об отправках товаров, приобретенных в онлайн-магазинах и на маркетплейсах.

По результатам первого квартала 2021 года, наибольшее количество посылок "Укрпошта" доставила от клиентов OLX, Rozetka, Prom и Avon.

"Увеличение дохода от внутренних посылок объясняется перераспределением между видами отправлений: в первом квартале объем услуг "Укрпошта экспресс" возрос на 123% относительно аналогичного периода прошлого года. Еще один фактор - это увеличение средней стоимости доставки: в первом квартале доходы от услуги "Укрпошта экспресс" возросли на 129% относительно первого квартала 2020 года", - указано в сообщении.

Кроме того, как отмечает компания, в корпоративном сегменте в первом квартале увеличились объемы доставки письменной корреспонденции. Общий рост доходов за пересылку письменной корреспонденции составил 10% по сравнению с первым кварталом 2020 года.