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16:35 30.04.2021

"Дия" будет работать на базе дата-центров DeNovo и GigaCloud в режиме Active-Active

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"Дия" будет работать на базе дата-центров DeNovo и GigaCloud в режиме Active-Active

Государственный портал и приложение "Дия" разворачивает вторую бэкенд-инфраструктуру в частном облаке дата-центра GigaCloud, сообщило Министерство цифровой трансформации Украины в Телеграм-канале в пятницу.

"Готовя закон о цифровых паспортах, мы понимали, что должны наладить бесперебойную работу сервисов. Для обеспечения бесперебойной работы "Дии" мы разворачиваем вторую бэкенд-инфраструктуру в частном облаке одного из крупнейших дата-центров Украины - GigaCloud. В то же время в нашем основном дата-центре DeNovo мы переходим на частное облако (HPI)", - цитируется в сообщении первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб.

В результате этих работ "Дия" будет работать на базе двух, географически распределенных дата-центров, которые будут связаны между собой двумя независимыми оптическими линками и работать в режиме Active-Active.

Кроме того, совместно с Государственной службой специальной связи и защиты информации Минцифры строит государственный дата-центр, который будет использоваться для резервирования критических государственных информационных систем и реестров.

Также в Минцифры сообщили, что в пятницу у хостинг-провайдера DeNovo на платформе G-Cloud произошел программный сбой в технологическом стеке виртуализации, повлекший технические проблемы в работе многих государственных сайтов и сервисов, в частности "Дии".

По данным Минцифры, проблема носила очень сложный технологический характер, связанный с программным кодом базового системного уровня, однако на данный момент она успешно решена.

Все сервисы снова доступны и работают в штатном режиме.

Теги: #дата_центр #дия
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