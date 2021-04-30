"Нова Пошта" в 2020 году увеличила чистую прибыль на четверть

Группа компаний "Нова Пошта" в 2020 году получила 991,292 млн грн чистой прибыли, что на 26,6% больше, чем было в 2019 году (782,954 млн грн).

Согласно годовому финотчету компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, чистый доход "Новой Пошты" в 2020 году составил 16,903 млрд грн, что на 25,6% больше по сравнению с предыдущим годом.

Операционная прибыль компании в прошлом году составила 1,538 млрд грн против 1,024 млрд грн годом ранее, а валовая - 4,025 млрд грн (2,949 млрд грн).

Как сообщалось, группа компаний "Нова Пошта" в 2020 году уплатила 5 млрд грн налогов и сборов в государственный и местные бюджеты, что на 20% больше, чем в 2019 году.

Группа компаний "Нова Пошта" включает, в частности, компании "Нова Пошта", "НП Логистик", NovaPay и "Нова Пошта Глобал".