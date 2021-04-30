Data Group в 2020 году увеличила чистую прибыль на 32,3%

Оператор фиксированной связи Data Group ("Датагруп", Киев) в 2020 году увеличил чистую прибыль по МСФО на 32,3% по сравнению с 2019 годом - до 187,517 млн грн.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), "Датагруп" в 2020 году сократила чистый доход на 2,73% против 2019 года - до 1,285 млрд грн.

При этом компания увеличила валовую прибыль на 11,5% - до 634,672 млн грн.

Как сообщалось, "Датагруп" в 2019 году увеличил чистую прибыль в 6,97 раза по сравнению с 2018 годом - до 141,764 млн грн.

Компания "Датагруп" создана в 2000 году. Является одним из крупнейших В2В-операторов Украины, предоставляет услуги более чем в 90 населенных пунктах страны.

Компания обеспечивает подключение к интернету, предоставляет услуги телефонии, телевидения и видеонаблюдения, а также облачный сервис от Microsoft и защиту от DDos-атак.