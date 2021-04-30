Телеком

12:17 30.04.2021

"Киевстар" увеличил покрытие 4G сети в 815 населенных пунктах

1 мин читать
"Киевстар" увеличил покрытие 4G сети в 815 населенных пунктах

Мобильный оператор "Киевстар" увеличил покрытие 4G (LTE) сети во всех областях Украины и подключил к новым мобильным технологиям еще 815 населенных пунктов.

Как сообщила пресс-служба компании в пятницу, для этого оператор активировал технологию скоростной передачи данных (LTE) на 452 базовых станциях.

Так в южных областях Украины покрытие 4G увеличено на территории 316 населенных пунктов, в Днепропетровской – 97, Донецкой и Луганской – 81, в западных областях – в 238, в центральных областях - в 83 населенных пунктах.

В сообщении отмечается, что в первом квартале 2021 года "Киевстар" инвестировал в развитие новых технологий связи более 1 млрд грн, что позволило существенно увеличить территорию покрытия сети 4G.

По состоянию на конец апреля 2021 года, "Киевстар" установил в Украине более 15,5 тыс. базовых станций, на которых активирована технология LTE (4G). В результате более 87% населения Украины может пользоваться доступом к услугам 4G в сети оператора.

Компания продолжает строительство мобильных сетей нового поколения, чтобы до 2022 года доступ к 4G был у 90% населения.

Теги: #4g #киевстар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:40 29.04.2021
"Vodafone Украина" в I кв. запустила сеть 4G более чем в 550 населенных пунктах страны

"Vodafone Украина" в I кв. запустила сеть 4G более чем в 550 населенных пунктах страны

11:07 29.04.2021
СК "Евроинс Украина" застраховала имущество и бизнес "Киевстара"

СК "Евроинс Украина" застраховала имущество и бизнес "Киевстара"

09:59 29.04.2021
"Киевстар" в I кв.-2021 увеличил доход на 15%, EBITDA - на 15,3%

"Киевстар" в I кв.-2021 увеличил доход на 15%, EBITDA - на 15,3%

17:07 28.04.2021
Акция для бизнес-клиентов Киевстар: персональный интернет для удаленной работы сотрудников

Акция для бизнес-клиентов Киевстар: персональный интернет для удаленной работы сотрудников

17:34 22.04.2021
"Киевстар" будет предоставлять цифровые решения для развития инфраструктурных проектов в городах Украины

"Киевстар" будет предоставлять цифровые решения для развития инфраструктурных проектов в городах Украины

18:49 20.04.2021
"Vodafone Украина", "Киевстар" и lifecell обеспечат мобильные бригады вакцинации против COVID-19 бесплатным интернетом - Минцифры

"Vodafone Украина", "Киевстар" и lifecell обеспечат мобильные бригады вакцинации против COVID-19 бесплатным интернетом - Минцифры

17:51 19.04.2021
Член набсовета "Киевстара" Казбеги уволился по собственному желанию

Член набсовета "Киевстара" Казбеги уволился по собственному желанию

14:28 19.04.2021
"Киевстар" запускает для бизнес-клиентов услугу защиты от DDoS-атак

"Киевстар" запускает для бизнес-клиентов услугу защиты от DDoS-атак

18:32 09.04.2021
"Киевстар" расширил статус сертифицированного партнера Microsoft

"Киевстар" расширил статус сертифицированного партнера Microsoft

12:31 07.04.2021
lifecell в марте расширил покрытие 4G-сети в 661 населенном пункте

lifecell в марте расширил покрытие 4G-сети в 661 населенном пункте

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

YouTube заблокировал каналы ZIK, "112 Украина" и NewsOne

"Датагруп" получила кредит ЕБРР в $65 млн на покупку Volia и модернизацию сети

Исключительно на украинском вещают 12 телеканалов, в эфире "Интера", "К1" и "Украины" доля украиноязычного контента менее 80% – регулятор

Антимонопольный комитет оштрафовал "дочку" Google в Украине на 1 млн грн, в "Google Украина" выясняют детали ситуации

МИД рассматривает возможность арбитража из-за присвоения РФ телекоммуникационной системы Украины и радиочастот

ПОСЛЕДНЕЕ

НОТУ в 2020 году получила 150,8 млн грн чистой прибыли

АМКУ рекомендовал медиагруппам воздержаться от синхронного безосновательного прекращения договоров с провайдерами

НАИС внедрило дополнительную новую версию АРI ЕГР

Гендиректор "Укрпошты" прогнозирует убыток в 700 млн грн в 2021 году в случае отказа госрегулятора повысить тарифы

Нацсовет по телерадиовещанию оштрафовал на 200 тыс. грн телеканал "НАШ"

"Укрпошта" в I кв.-2021 ожидает 128 млн грн убытка

Spotify увеличил число активных пользователей в I кв., но ухудшил прогноз на 2021г

Новым главой НОТУ стал член правления Чернотицкий

Количество пользователей мобильного кошелька SharPay в I кв. выросло на 66% – "Vodafone Украина"

Верховный суд отказал в удовлетворении иска в части нарушения прав на получение информации из-за санкций к NewsOne, ZIK, "112 Украина"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА