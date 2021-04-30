"Киевстар" увеличил покрытие 4G сети в 815 населенных пунктах

Мобильный оператор "Киевстар" увеличил покрытие 4G (LTE) сети во всех областях Украины и подключил к новым мобильным технологиям еще 815 населенных пунктов.

Как сообщила пресс-служба компании в пятницу, для этого оператор активировал технологию скоростной передачи данных (LTE) на 452 базовых станциях.

Так в южных областях Украины покрытие 4G увеличено на территории 316 населенных пунктов, в Днепропетровской – 97, Донецкой и Луганской – 81, в западных областях – в 238, в центральных областях - в 83 населенных пунктах.

В сообщении отмечается, что в первом квартале 2021 года "Киевстар" инвестировал в развитие новых технологий связи более 1 млрд грн, что позволило существенно увеличить территорию покрытия сети 4G.

По состоянию на конец апреля 2021 года, "Киевстар" установил в Украине более 15,5 тыс. базовых станций, на которых активирована технология LTE (4G). В результате более 87% населения Украины может пользоваться доступом к услугам 4G в сети оператора.

Компания продолжает строительство мобильных сетей нового поколения, чтобы до 2022 года доступ к 4G был у 90% населения.