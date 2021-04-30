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12:14 30.04.2021

НОТУ в 2020 году получила 150,8 млн грн чистой прибыли

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НОТУ в 2020 году получила 150,8 млн грн чистой прибыли

Национальная общественная телерадиокомпании Украины (НОТУ, Киев) по итогам 2020 года получила чистую прибыль в размере 150,785 млн грн (в 2019 году - убыток в размере 359,909 млн грн).

Согласно годовому отчету компании на сайте в пятницу, ее чистый доход уменьшился в 2,4 раза и составил 39,72 млн грн, валовый убыток увеличился на 13,22% - до 1,129 млрд грн.

При этом, операционная прибыль НОТУ за 2020 год составила 222,27 млн грн против убытка в размере 245,491 в 2019 году. Это, в частности, произошло за счет увеличения статьи "иных операционных доходов" на 61,44% - до 1,643 млрд грн по сравнению с годом ранее и получения 20,687 млн грн от изменения стоимости активов, оцениваемых по справедливой стоимости.

Непокрытый убыток НОТУ за 2020 год вырос на 3,87% – до 1,992 млрд грн. Текущие обязательства снизились на 55% – до 177,038 млн грн, долгосрочные обязательства снизились на 18,5% до 357,926 млн грн.

Теги: #ноту #прибыль
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