АМКУ рекомендовал медиагруппам воздержаться от синхронного безосновательного прекращения договоров с провайдерами

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рекомендовал крупнейшим медиагруппам воздержаться от одновременного или синхронного безосновательного прекращения договоров с провайдерами, сообщается в рекомендации, обнародованной на сайте АМКУ вечером в четверг.

По мнению комитета, рейтинговые программы телеканалов являются основным "товаром" для провайдеров, поскольку они популярны среди населения.

В АМКУ отмечают, что если договоры будут расторгнуты, то провайдеры, предоставляющие абонентам услуги кабельного телевидения, не смогут включать эти телеканалы в абонентские предложения. Соответственно провайдеры, у которых останется право на ретрансляцию телеканалов медиагрупп, смогут получить конкурентные преимущества перед другими провайдерами, у которых не будет таких прав.

"Такие одновременные / подобные действия медиагрупп могут быть квалифицированы как антиконкурентные согласованные действия субъектов хозяйствования", - подчеркивают в АМКУ.

С целью предотвращения нарушений законодательства о защите экономической конкуренции АМКУ предоставил рекомендации ООО "1+1 Интернет", ООО "Медиа Группа Украина", ООО "Старлайт Диджитал" и ООО "Национальный контент центр" от имени медиагрупп заключающим договоры с провайдерами - воздержаться от одновременного / синхронного безосновательного прекращения договоров с провайдерами.

В АМКУ отметили, что комитету начала поступать информация о практически одновременном предупреждении медиагрупп, обладающих правами на наиболее "рейтинговые" телеканалы о расторжении договоров с отдельными провайдерами.

При этом причины расторжения договоров не указываются.

По данным АМКУ, основные телеканалы, которые пользуются наибольшей популярностью среди населения это: "1+1", "2+2", "ТЕТ", "Плюсплюс", "Бигуди", "Униан", "Украина", "НЛО TV", "Индиго TV", "СТБ", ICTV, "Новый канал", "ОЦЕ", "М1", "М2", "Интер", "К1", "К2", "НТН", "Мега", "Энтер-Фильм", "Пиксель TV", ZOOM - принадлежащие медиагруппам "1+1 Media", "Медиа Группа Украина", StarLightMedia и Inter Media Group.

Как сообщалось, ранее провайдер Lanet сообщил о прекращении трансляции телеканалов четырех крупнейших медиагрупп - StarLightMedia, "Медиагруппа Украина", "1+1 media" и Inter Media Group - в связи с невозможностью достичь согласия в переговорах.

В Lanet считают, что крупнейшие медиагруппы вступили в сговор и "двигают телеком-рынок к монополизации, уничтожая мелких ТВ-игроков и устраняя неудобных".

Глава правления Интернет ассоциации Украины (ИнАУ) Анатолий Пятников в комментарии агентству “Интерфакс-Украина” выразил мнение, что согласованное и необоснованное повышение роялти и вмешательство в хозяйственную деятельность ООО "Сеть Ланет" (Lanet) со стороны медиагрупп StarLightMedia, "Медиагруппа Украина", "1+1 media" и Inter Media Group имеют признаки противоправного картельного сговора.

"Сговор одних участников рынка против других в перспективе не может привести ни к чему хорошему. Какие бы задачи они перед собой не ставили. Все будут внимательно наблюдать за этим кейсом, и если Lanet найдет решение, которое поможет ему сохранить абонентскую базу, отключив медиагруппы, многие могут пойти по этому пути. На цену для потребителя это, конечно, повлияет, уже влияет. Цену давно определяет не рынок, цены провайдерам диктуют медиагруппы", - сообщил он.