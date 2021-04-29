"Vodafone Украина" в I кв. запустила сеть 4G более чем в 550 населенных пунктах страны

Мобильный оператор "Vodafone Украина" в течение первого квартала 2021 года запустил сеть скоростного мобильного интернета в более чем 550 населенных пунктах Украины.

Как сообщила пресс-служба компании в четверг, к настоящему времени в топ-10 областей по скорости сети 4G входят Одесская, Днепропетровская, Тернопольская, Волынская, Сумская, Винницкая, Херсонская, Полтавская, Черкасская и Львовская области.

Среди областных центров самые "быстрые" города распределились следующим образом: Николаев, Чернигов, Ривне, Винница, Херсон, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье, Черкассы.

"Vodafone Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в Украине - по итогам 2020 года сократил чистую прибыль в 2,1 раза по сравнению с 2019 годом - до 1,2 млрд грн.

В марте 2020 года британский оператор мобильной связи Vodafone Group и "Vodafone Украина" заключили расширенное стратегическое партнерство на 5 лет.

В феврале прошлого года "Vodafone Украина" разместила 5-летние еврооблигации на $500 млн под 6,2%.