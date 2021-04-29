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16:41 29.04.2021

НАИС внедрило дополнительную новую версию АРI ЕГР

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НАИС внедрило дополнительную новую версию АРI ЕГР

Государственное предприятие "Национальные информационные системы" (ГП НАИС) внедрило дополнительную новую версию прикладного программного интерфейса Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (АРI ЕГР), сообщило ГП в официальном пресс-релизе во вторник.

Согласно документу, это внедрение обеспечивает получение более расширенного перечня информации, в частности теперь доступны: перечень конечных бенефициарных собственников, новые отдельные атрибуты о деятельности на основании собственного учредительного документа или на основании модельного устава, наименование юридического лица на иностранном языке, тип организационно-правовой формы юридического лица, более подробная информация об органах управления юрлица.

Кроме того, доступна более подробная информация об обособленных подразделениях юридического лица.

Госпредприятие "Национальные информационные системы" основано Министерством юстиции Украины в мае 2015 года. Организационная структура ООО "НАИС": головное предприятие и 22 региональных филиала в областных центрах Украины.

Основной целью деятельности предприятия является техническое, технологическое обеспечение создания и сопровождения программного обеспечения ведения автоматизированных систем Единых и Государственных реестров, создаваемых в соответствии с приказами Минюста, а также других электронных баз данных, создаваемых в соответствии с законодательством Украины.

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