Гендиректор "Укрпошты" прогнозирует убыток в 700 млн грн в 2021 году в случае отказа госрегулятора повысить тарифы

Государственный почтовый оператор АО "Укрпошта" может получить 700 млн грн убытка по итогам 2021 года в случае, если государственный регулятор откажется привести тарифы в соответствие с ростом рыночных цен.

"Может ли компания, когда тарифы на авиаперевозки выросли в 3-4 раза, минимальная зарплата на 25-37%, топливо, аренда, коммуналка на 20-60% - работать по тарифам 2020 года? Может, правда тогда линия неизменного тарифа будет напоминать ровную "линию смерти" на мониторе кардиограммы", - написал на своей странице в Facebook гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский.

Он отметил, что если тарифы на доставку пенсий были повышены на 11% с 1 апреля 2021 года, то тарифы на письма остаются на уровне 2020 года.

Он также напомнил, что госрегулятор предложил "Укрпоште" повысить тарифы на доставку писем на 10% с 1 июля (или 5% по году), что при росте затрат на 30-40% оставит компанию убыточной.

"Если тарифы останутся такими как сейчас, и постановление Кабмина №277 по принудительному переводу пенсионеров в банк останется в силе, то, помимо стресса и проблем для более 2 млн пенсионеров, и увольнения более 14 тыс. сотрудников, "Укрпошта" закончит год с более 700 млн грн убытка. А с этим закончится и история успешной реформы в государственном секторе", - заявил гендиректор "Укрпошты".

Смелянский также подчеркнул, что компания планирует бороться за свое будущее до конца и анонсировал на май проведение пресс-конференции с обнародованием данных по причинам убыточности государственного почтового оператора.

"Я знаю, что меня читают все "герои нашего времени". Я оставляю, пока, открытой дверь и шанс, принять правильные для миллионов людей (не для меня) решения. За нашей командой честное имя, благодарность и доверие миллионов клиентов, признанные в Украине и в мире результаты, а что будет за Вами?", - написал он.

Как сообщалось, согласно неаудированной отчетности компании, опубликованной в четверг, в январе-марте 2021 года "Укрпошта" получила 127,758 млн грн убытка, увеличив чистый доход от реализации услуг на 27,4% - до 2,62 млрд грн. Себестоимость реализованной продукции в первом квартале 2021 года составила 2,38 млрд грн против 1,77 млрд грн за аналогичный период 2019 года (рост на 34,5%).