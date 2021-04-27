Новым главой НОТУ стал член правления Чернотицкий

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) принял решение об избрании главой правления НОТУ Николая Чернотицкого.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, решение было принято во вторник, 27 апреля.

Чернотицкий избран главой НОТУ сроком на четыре года на замену Зурабу Аласания, полномочия которого заканчиваются 13 мая 2021 года.

До работы в НОТУ Чернотицкий был гендиректором Сумской областной государственной телерадиокомпании (2015-2017). До этого с 2010 по 2013 год работал главным редактором газеты "Сумы и сумчане".