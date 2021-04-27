Количество пользователей мобильного кошелька SharPay в I кв. выросло на 66% – "Vodafone Украина"

Количество пользователей мобильного кошелька SharPay по результатам января-марта 2021 года выросло на 66% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщила пресс-служба мобильного оператора "Vodafone Украина".

Согласно сообщению, за последний год оборот мобильных платежей увеличился на 30%, а количество платежных операций, проведенных в приложении SharPay, выросло на 18%. За полгода средняя сумма чека увеличилась на 23%.

Как отмечается в сообщении оператора, по сумме транзакций лидируют банковские и финансовые услуги, которые занимают 69% всего объема транзакций. За ними следуют телеком-услуги с долей 20%, а игры и программы составляют 9% от всей суммы расчетов. Аналогичный порядок категорий прослеживается и по сумме среднего чека.

При этом по количеству транзакций эти три категории делят между собой популярность более равномерно: 47% клиентов направляет свои мобильные средства на оплату банковских и других финансовых услуг, 20% платят за телеком-услуги с помощью мобильного кошелька, а 19% рассчитывается мобильными средствами за игры и приложения.

Мобильный кошелек SharPay (ранее – Vodafone Pay) работает с 2017 года, его функционал включает как оплату банковской картой, так и платежи с мобильного счета, возможность перевести средства с карты на карту, бонусную программу, оплату различных услуг, в том числе коммунальных. Доступен для устройств на iOS или Android для абонентов всех украинских операторов.