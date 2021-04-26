"Vodafone Украинa" предоставит медикам бесплатную связь и доступ к интернету

Мобильный оператор "Vodafone Украинa" бесплатно предоставит медикам по 10 Гб мобильного интернета и 1 тыс. минут для звонков на номера всех операторов в Украине, включая городские сети.

Как сообщила пресс-служба оператора в понедельник, бесплатные минуты и гигабайты будут назначены 26 апреля.

Воспользоваться услугами можно будет в течение 30 дней с момента назначения.

Как сообщалось, "Vodafone Украина" предоставил работникам мобильных бригад вакцинации от COVID-19 1 тыс. бесплатных минут для звонков на номера всех операторов в Украине, включая городские сети, и 10 Гб мобильного интернета.

Кроме "Vodafone Украина", бесплатные минуты для звонков и интернет работникам мобильных бригад вакцинации предоставили "Киевстар" и lifecell.