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11:48 26.04.2021

"Vodafone Украинa" предоставит медикам бесплатную связь и доступ к интернету

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"Vodafone Украинa" предоставит медикам бесплатную связь и доступ к интернету

Мобильный оператор "Vodafone Украинa" бесплатно предоставит медикам по 10 Гб мобильного интернета и 1 тыс. минут для звонков на номера всех операторов в Украине, включая городские сети.

Как сообщила пресс-служба оператора в понедельник, бесплатные минуты и гигабайты будут назначены 26 апреля.

Воспользоваться услугами можно будет в течение 30 дней с момента назначения.

Как сообщалось, "Vodafone Украина" предоставил работникам мобильных бригад вакцинации от COVID-19 1 тыс. бесплатных минут для звонков на номера всех операторов в Украине, включая городские сети, и 10 Гб мобильного интернета.

Кроме "Vodafone Украина", бесплатные минуты для звонков и интернет работникам мобильных бригад вакцинации предоставили "Киевстар" и lifecell.

Теги: #медики #vodafone_украина
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