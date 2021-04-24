Телеком

12:39 24.04.2021

YouTube заблокировал каналы ZIK, "112 Украина" и NewsOne

2 мин читать
YouTube заблокировал каналы ZIK, "112 Украина" и NewsOne

Каналы ZIK, "112 Украина" и NewsOne на видеохостинге YouTube были заблокированы на территории Украины.

Каналы отображаются в поиске сервиса, однако контент недоступен для просмотра.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко отметил, что это важный шаг в борьбе с информационным влиянием, и поблагодарил компанию YouTube за содействие.

"Это важный шаг к признанию мировым сообществом борьбы Украины с информационным воздействием со стороны государства-агрессора. Благодарен специалистам платформы YouTube, что обратили внимание на наше обращение и решения СНБО Украины по телеканалам, которые несли угрозу национальной безопасности Украины, поскольку они не являются СМИ или обычным вещателем, а частью пропагандистской войны России против Украины", - написал Ткаченко в Телеграм-канале.

Как сообщалось, в феврале 2021 года Министерство культуры и информационной политики Украины направило в компанию YouTube решение Совета национальной безопасности и обороны страны о санкциях против телеканалов "NewsOne", "ZIK", "112 Украина" с просьбой закрыть их страницы на YouTube.

Ранее, 2 февраля, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях против нардепа Тараса Козака, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов – "112 Украина", Newsone и ZIK, связанных с одним из лидеров партии "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком.

Согласно решению, персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться, в частности, к Тарасу Козаку и юридическим лицам "Ариадна ТВ", "Новый формат ТВ", "ТВ Выбор", "Телерадиокомпания "112 ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "Новости 24 часа", "Новые коммуникации".

19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел персональные санкций против Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, а также связанных с ними компаний, из-за финансирования ими терроризма, 20 февраля президент Украины указом ввел его в действие.

Теги: #телеканалы #блокирование #youtube
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:25 21.04.2021
Заблокирован несанкционированный отбор газа через мощности "Донецкоблгаза" - СБУ

Заблокирован несанкционированный отбор газа через мощности "Донецкоблгаза" - СБУ

10:44 09.04.2021
Госкино заявляет о блокировании YouTube-канала ведомства

Госкино заявляет о блокировании YouTube-канала ведомства

18:35 08.04.2021
Исключительно на украинском вещают 12 телеканалов, в эфире "Интера", "К1" и "Украины" доля украиноязычного контента менее 80% – регулятор

Исключительно на украинском вещают 12 телеканалов, в эфире "Интера", "К1" и "Украины" доля украиноязычного контента менее 80% – регулятор

10:24 07.04.2021
В мае Lanet отключит каналы StarLightMedia, МГУ, "1+1 media" и Inter Media Group из-за роста цены на ТВ

В мае Lanet отключит каналы StarLightMedia, МГУ, "1+1 media" и Inter Media Group из-за роста цены на ТВ

16:00 31.03.2021
Работа комиссии на округе №87 заблокирована вторые сутки - глава ЦИК

Работа комиссии на округе №87 заблокирована вторые сутки - глава ЦИК

20:36 26.03.2021
МИД Украины считает неприемлемым блокирование решения о продлении мандата СММ ОБСЕ некоторыми странами-членами организации

МИД Украины считает неприемлемым блокирование решения о продлении мандата СММ ОБСЕ некоторыми странами-членами организации

12:55 25.03.2021
Навигацию в Суэцком канале возобновить пока невозможно, транзит группы судов отменен - администрация

Навигацию в Суэцком канале возобновить пока невозможно, транзит группы судов отменен - администрация

14:34 24.03.2021
Количество крупных украинских YouTube-каналов за 2020 год выросло на 35-45%

Количество крупных украинских YouTube-каналов за 2020 год выросло на 35-45%

16:04 19.03.2021
Кассационный суд ВС отказался признать санкции против телеканалов нарушением прав граждан

Кассационный суд ВС отказался признать санкции против телеканалов нарушением прав граждан

13:36 16.03.2021
Почти половина украинцев поддерживает санкции против трех телеканалов, связанных с Виктором Медведчуком – опрос Центра Разумкова

Почти половина украинцев поддерживает санкции против трех телеканалов, связанных с Виктором Медведчуком – опрос Центра Разумкова

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Датагруп" получила кредит ЕБРР в $65 млн на покупку Volia и модернизацию сети

Исключительно на украинском вещают 12 телеканалов, в эфире "Интера", "К1" и "Украины" доля украиноязычного контента менее 80% – регулятор

Антимонопольный комитет оштрафовал "дочку" Google в Украине на 1 млн грн, в "Google Украина" выясняют детали ситуации

МИД рассматривает возможность арбитража из-за присвоения РФ телекоммуникационной системы Украины и радиочастот

Минреинтеграции просит Раду профинансировать эффективное украинское вещание на Крым и Донбасс

ПОСЛЕДНЕЕ

Госкомтелерадио мониторит интернет-магазины для недопущения запрещенной издательской продукции

"Нова Пошта" в 2020 году увеличила отчисления в бюджеты на 20%

"Киевстар" будет предоставлять цифровые решения для развития инфраструктурных проектов в городах Украины

АМКУ разрешил "Датагруп" купить три компании Volia

Объявлен первый тендер для украинских телерадиовещателей на территорию Крыма – Резников

STEM is FEM познакомил украинских девушек с фармакологией

Почта Кореи возобновляет доставку отправлений в Украину – "Укрпошта"

Приложение для мобильных платежей Venmo начинает работать с криптовалютами

Apple представила новинки, включая фиолетовый iPhone12

"Vodafone Украина", "Киевстар" и lifecell обеспечат мобильные бригады вакцинации против COVID-19 бесплатным интернетом - Минцифры

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА