YouTube заблокировал каналы ZIK, "112 Украина" и NewsOne

Каналы ZIK, "112 Украина" и NewsOne на видеохостинге YouTube были заблокированы на территории Украины.

Каналы отображаются в поиске сервиса, однако контент недоступен для просмотра.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко отметил, что это важный шаг в борьбе с информационным влиянием, и поблагодарил компанию YouTube за содействие.

"Это важный шаг к признанию мировым сообществом борьбы Украины с информационным воздействием со стороны государства-агрессора. Благодарен специалистам платформы YouTube, что обратили внимание на наше обращение и решения СНБО Украины по телеканалам, которые несли угрозу национальной безопасности Украины, поскольку они не являются СМИ или обычным вещателем, а частью пропагандистской войны России против Украины", - написал Ткаченко в Телеграм-канале.

Как сообщалось, в феврале 2021 года Министерство культуры и информационной политики Украины направило в компанию YouTube решение Совета национальной безопасности и обороны страны о санкциях против телеканалов "NewsOne", "ZIK", "112 Украина" с просьбой закрыть их страницы на YouTube.

Ранее, 2 февраля, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях против нардепа Тараса Козака, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов – "112 Украина", Newsone и ZIK, связанных с одним из лидеров партии "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком.

Согласно решению, персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться, в частности, к Тарасу Козаку и юридическим лицам "Ариадна ТВ", "Новый формат ТВ", "ТВ Выбор", "Телерадиокомпания "112 ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "Новости 24 часа", "Новые коммуникации".

19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел персональные санкций против Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, а также связанных с ними компаний, из-за финансирования ими терроризма, 20 февраля президент Украины указом ввел его в действие.