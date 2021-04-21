STEM is FEM познакомил украинских девушек с фармакологией

Благотворительный образовательный проект STEM is FEM провел 10-й бесплатный учебный модуль по техническим специальностям для украинских девушек. Юбилейный модуль посвятили одной из наиболее актуальных во время вирусной пандемии дисциплин – фармацевтике.

«В течение двух дней специалистки этой области знакомили девушек с основами фармакологии – проводили онлайн-экскурсии по фармакологическому производству, рассказывали, какие существуют специальности внутри этого направления, как готовиться к тому, чтобы успешно поступить в вуз и стать фармакологом, а также с какими вызовами современности сталкивается индустрия», – рассказывает инициатор проекта, инвестор Reface, бизнесмен Сергей Токарев.

Директор по исследованиям и разработке компании «Юрия-Фарм» Наталья Литвиненко рассказала девушкам о самых актуальных векторах развития современной фармакологии.

«Главная задача фармакологии остается неизменной – это открытие новых лекарственных средств. В мире есть множество болезней, от которых до сих пор нет лекарств. В основном, это генетические болезни. Именно поэтому будущее за биотехнологиями и генной инженерией», – отметила Наталья.

В модуле, также участвовали мотивационные спикеркы. Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине Лариса Галадза вдохновила слушательниц выбирать специальность по собственному желанию и способностям и не учитывать давление стереотипов.

«Все человечество выигрывает, когда и женщины и мужчины принимают равное участие в развитии общества и науки. А STEM – это ключевая сфера. Помните, современная система отбора студентов и работников была создана мужчинами, поэтому в ней априори заложены стереотипы. Однако, верьте в себя, и если вам нравится, например, математика – не слушайте никого, что это не для женщин, идите туда. Знайте, что вас поддерживает много людей» – отметила Лариса Галадза.

Модуль закончился творческим конкурсом. Девушки представляли себя руководительницами R&D центра фармкомпании и разрабатывали стратегии вывода новых лекарств на рынок.

Победительницей стала Вероника Подлеснова из Днепра. Девушка предложила создать новый антибиотик на основе дефензинов, подвида пептидов. В подарок девушка получила профессиональный микроскоп, который поможет ей воплотить свои научные замыслы в жизнь.

STEM is FEM – благотворительный образовательный проект, популяризирующий технические специальности среди украинских школьниц. В рамках проекта организаторы проводят бесплатные обучающие мероприятия по техническим и общеобразовательным тематикам. Следить за анонсами событий можно на официальном сайте проекта или странице в Facebook.