Телеком

13:40 21.04.2021

STEM is FEM познакомил украинских девушек с фармакологией

2 мин читать
STEM is FEM познакомил украинских девушек с фармакологией

Благотворительный образовательный проект STEM is FEM провел 10-й бесплатный учебный модуль по техническим специальностям для украинских девушек. Юбилейный модуль посвятили одной из наиболее актуальных во время вирусной пандемии дисциплин – фармацевтике.

«В течение двух дней специалистки этой области знакомили девушек с основами фармакологии – проводили онлайн-экскурсии по фармакологическому производству, рассказывали, какие существуют специальности внутри этого направления, как готовиться к тому, чтобы успешно поступить в вуз и стать фармакологом, а также с какими вызовами современности сталкивается индустрия», – рассказывает инициатор проекта, инвестор Reface, бизнесмен Сергей Токарев.

Директор по исследованиям и разработке компании «Юрия-Фарм» Наталья Литвиненко рассказала девушкам о самых актуальных векторах развития современной фармакологии.

«Главная задача фармакологии остается неизменной – это открытие новых лекарственных средств. В мире есть множество болезней, от которых до сих пор нет лекарств. В основном, это генетические болезни. Именно поэтому будущее за биотехнологиями и генной инженерией», – отметила Наталья.

В модуле, также участвовали мотивационные спикеркы. Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине Лариса Галадза вдохновила слушательниц выбирать специальность по собственному желанию и способностям и не учитывать давление стереотипов.

«Все человечество выигрывает, когда и женщины и мужчины принимают равное участие в развитии общества и науки. А STEM – это ключевая сфера. Помните, современная система отбора студентов и работников была создана мужчинами, поэтому в ней априори заложены стереотипы. Однако, верьте в себя, и если вам нравится, например, математика – не слушайте никого, что это не для женщин, идите туда. Знайте, что вас поддерживает много людей» – отметила Лариса Галадза.

Модуль закончился творческим конкурсом. Девушки представляли себя руководительницами R&D центра фармкомпании и разрабатывали стратегии вывода новых лекарств на рынок.

Победительницей стала Вероника Подлеснова из Днепра. Девушка предложила создать новый антибиотик на основе дефензинов, подвида пептидов. В подарок девушка получила профессиональный микроскоп, который поможет ей воплотить свои научные замыслы в жизнь.

STEM is FEM – благотворительный образовательный проект, популяризирующий технические специальности среди украинских школьниц. В рамках проекта организаторы проводят бесплатные обучающие мероприятия по техническим и общеобразовательным тематикам. Следить за анонсами событий можно на официальном сайте проекта или странице в Facebook.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Датагруп" получила кредит ЕБРР в $65 млн на покупку Volia и модернизацию сети

Исключительно на украинском вещают 12 телеканалов, в эфире "Интера", "К1" и "Украины" доля украиноязычного контента менее 80% – регулятор

Антимонопольный комитет оштрафовал "дочку" Google в Украине на 1 млн грн, в "Google Украина" выясняют детали ситуации

МИД рассматривает возможность арбитража из-за присвоения РФ телекоммуникационной системы Украины и радиочастот

Минреинтеграции просит Раду профинансировать эффективное украинское вещание на Крым и Донбасс

ПОСЛЕДНЕЕ

Почта Кореи возобновляет доставку отправлений в Украину – "Укрпошта"

Приложение для мобильных платежей Venmo начинает работать с криптовалютами

Apple представила новинки, включая фиолетовый iPhone12

"Vodafone Украина", "Киевстар" и lifecell обеспечат мобильные бригады вакцинации против COVID-19 бесплатным интернетом - Минцифры

Viber увеличивает количество участников групповых видеозвонков до 30 человек

Член набсовета "Киевстара" Казбеги уволился по собственному желанию

"Vodafone Украина" предоставил бесплатную связь и доступ к интернету мобильным бригадам вакцинации от COVID-19

"Киевстар" запускает для бизнес-клиентов услугу защиты от DDoS-атак

"Нова Пошта" перевела операторов-кассиров на электронную подпись

"Датагруп" получила кредит ЕБРР в $65 млн на покупку Volia и модернизацию сети

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА