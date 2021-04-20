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18:49 20.04.2021

"Vodafone Украина", "Киевстар" и lifecell обеспечат мобильные бригады вакцинации против COVID-19 бесплатным интернетом - Минцифры

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"Vodafone Украина", "Киевстар" и lifecell обеспечат мобильные бригады вакцинации против COVID-19 бесплатным интернетом - Минцифры

"Большая тройка" мобильных операторов – "Vodafone Украина", "Киевстар" и lifecell - обеспечат мобильные бригады вакцинации против COVID-19 бесплатным доступом к интернету, сообщается на сайте Министерства цифровой трансформации Украины во вторник.

"Пока мы не в 2024 году, когда по плану Минцифры 95% населения Украины будет иметь доступ к широкополосному интернету, иногда приходится решать вопросы интернет-связи вот так - точечно. Коронавирус ускоряет трансформацию всего мира и Украина не может остаться в стороне от этого глобального процесса. Получение мобильными бригадами доступа к интернету - это пример взаимодействия двух министерств (Минцифры и Минздрава - ИФ) и бизнеса, пользу от которого почувствуют украинцы", - цитируется в сообщении заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития цифровой инфраструктуры Александр Шелест.

Как сообщалось, мобильный оператор "Vodafone Украина" предоставил работникам мобильных бригад вакцинации от COVID-19 1 тыс. бесплатных минут для звонков на номера всех операторов в Украине, включая городские сети, и 10 Гб мобильного интернета.

Теги: #мобильные_операторы #vodafone #вакцинация #киевстар #lifecell
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