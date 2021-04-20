Телеком

11:56 20.04.2021

Viber увеличивает количество участников групповых видеозвонков до 30 человек

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Viber увеличивает количество участников групповых видеозвонков до 30 человек

Компания Rakuten Viber запускает в мессенджере возможность участия в групповых видеозвонках до 30 человек одновременно.

Как сообщила пресс-служба компании во вторник, функция будет доступна как для Android, так и для устройств на iOS, и будет работать на смартфонах и компьютерах.

Лимит участников групповых видеозвонков будет увеличен в течение следующих месяцев.

"Viber - самое популярное приложение для обмена сообщениями в Украине. Мы постоянно работаем над разработкой различных обновлений платформы, чтобы она была максимально полезной для наших украинских пользователей. Мы верим, что благодаря новым возможностям групповых видеозвонков больше людей смогут поддерживать связь друг с другом и сохранять продуктивность в режиме онлайн", - цитирует пресс-служба директора по развитию бизнеса Rakuten Viber в Центральной и Восточной Европе Атанаса Райкова.

Viber является частью Rakuten Inc., мирового лидера в сфере электронной коммерции и финансовых услуг. Приложение выступает официальным мессенджером футбольного клуба "Барселона", а также официальным приложением для звонков и обмена мгновенными сообщениями баскетбольного клуба Golden State Warriors.

Теги: #viber
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