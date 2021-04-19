Член набсовета "Киевстара" Казбеги уволился по собственному желанию

Мобильный оператор "Киевстар" 15 апреля прекратил полномочия члена наблюдательного совета Александра Казбеги (главный директор группы VEON по стратегии) на основании его заявления по собственному желанию.

Согласно сообщению "Киевстара" в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), Казбеги был членом набсовета "Киевстара" с 31 декабря 2020 года.

Вместо него на эту должность никто не назначен.