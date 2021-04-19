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17:51 19.04.2021

Член набсовета "Киевстара" Казбеги уволился по собственному желанию

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Мобильный оператор "Киевстар" 15 апреля прекратил полномочия члена наблюдательного совета Александра Казбеги (главный директор группы VEON по стратегии) на основании его заявления по собственному желанию.

Согласно сообщению "Киевстара" в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), Казбеги был членом набсовета "Киевстара" с 31 декабря 2020 года.

Вместо него на эту должность никто не назначен.

Теги: #киевстар #кадры
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