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14:28 19.04.2021

"Киевстар" запускает для бизнес-клиентов услугу защиты от DDoS-атак

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"Киевстар" запускает для бизнес-клиентов услугу защиты от DDoS-атак

Мобильный оператор компания "Киевстар" запускает для бизнес-клиентов новый сервис комплексной защиты AntiDDoS, который отслеживает и автоматически блокирует кибератаки, направленные на ограничение доступа к IT-системам или ресурсам компании.

Как сообщила пресс-служба компании в понедельник, в основе сервиса – решение FortiDDoS от разработчика Fortinet.

"Сервис AntiDDoS работает в интернет-сети "Киевстар". Он отслеживает структуру трафика, поступающего из интернета в подсети (ресурсы) клиента. Как только система выявляет отклонения от легитимного трафика, он автоматически перенаправляется на очистку и только после этого попадает к клиенту", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подключить AntiDDoS можно к имеющемуся каналу интернет от "Киевстар". В течение 14-30 дней после подключения сервис "изучает" трафик клиента, чтобы в дальнейшем использовать полученные данные для постоянного мониторинга.

"В наше время защита от киберугроз – это неотъемлемая часть развития бизнес-процессов компании. Ведь можно сколько угодно уделять время стратегии развития бизнеса, внедрять новые методы для увеличения прибыли, но в один миг потерять все из-за блокировки рабочих ресурсов злоумышленниками. "Киевстар" знает, как противостоять таким угрозам, и помогает клиентам защищать от них свой бизнес", – цитирует пресс-служба директора по развитию бизнеса на корпоративном рынке "Киевстар" Константина Вечера.

Теги: #киевстар #ddos_атаки
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