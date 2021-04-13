Apple может представить новые продукты на мероприятии 20 апреля - СМИ

Американская Apple Inc. планирует 20 апреля провести онлайн-мероприятие, говорится на сайте компании.

Предстоящее мероприятие может быть посвящено новому iPadPro и меткам AirTag, предназначенным для поиска вещей, сообщает MacRumors.

В объявлении на сайте компании, однако, не уточняется, чему будет посвящено мероприятие. Прошлой весной Apple представила новый iPad и обновленный ноутбук MacBook Air, отмечает MarketWatch.

Акции Apple во вторник дорожают на 2,3%.