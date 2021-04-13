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14:50 13.04.2021

"Vodafone Украина" в 2020г сократил чистую прибыль в 2,1 раза, увеличила выручку на 14%

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"Vodafone Украина" в 2020г сократил чистую прибыль в 2,1 раза, увеличила выручку на 14%

Компания "Vodafone Украина" (ПрАО "ВФ Украина") по итогам 2020 года сократила чистую прибыль в 2,1 раза по сравнению с 2019 годом - до 1,2 млрд грн.

Как сообщила генеральный директор "Vodafone Украина" Ольга Устинова, падение чистой прибыли произошло из-за курсовой разницы.

"Единственный и основной фактор, почему это произошло, это курсовая разница на наш заем. Курс доллара изменился, заем на полных $500 млн, что больше миллиарда (гривень - ИФ) минуса в результате нам по чистой прибыли", - сказала она в ходе презентации итогов прошлого года во вторник.

По ее данным, выручка компании в прошлом году увеличилась на 14% и составила 18 млрд грн, а показатель OIBDA (операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) - на 18% в годовом исчислении достиг 9,8 млрд грн.

Количество клиентов "Vodafone Украина" в стране по итогам года составило 19 млн. Сеть "четвертого поколения" оператора покрывает 81% территории страны, что на 12% выше предыдущего показателя за 2019 год.

На конец 2020 года количество дата-пользователей "Vodafone Украина" составляло 12,2 млн, количество пользователей 4G - 7,3 млн.

За прошедший год пользование дата-трафиком выросло на 26%.

Как сообщалось, в марте 2020 года британский оператор мобильной связи Vodafone Group и "Vodafone Украина" заключили расширенное стратегическое партнерство на 5 лет.

В феврале прошлого года "Vodafone Украина" разместила 5-летние еврооблигации на $500 млн под 6,2%.

"Vodafone Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в Украине - по итогам 2019 года увеличил чистую прибыль на 45% по сравнению с 2018 годом - до 2,54 млрд грн. Доход компании в 2019 году увеличился на 25% и составил 15,98 млрд грн, а показатель OIBDA - на 21% в годовом исчислении и достиг 8,3 млрд грн.

Теги: #vodafone_украина #прибыль
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